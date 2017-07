L'orgoglio curvy di Mariah Carey nel mirino dei social

Sempre sexy, Mariah Carey, anche se la forma non è più quella di qualche tempo fa. La popstar americana, 47enne, sta facendo discutere negli States per le ultime esibizioni in cui indossa con orgoglio curvy i costumi super sexy che hanno contribuito a renderla famosa insieme a un innegabile talento. Mariah è finita nel mirino degli haters e nelle ultime ore anche per l'esibizione al Caesar’s Palace di Las Vegas dove ha più cantato che ballato. Lasciando ai ballerini il compito di animare le coreografie.

Mariah Carey needs to hang up these leotards and her days of live performances. Just retire and bow out gracefully... pretty please Mimi! #MariahCarey Un post condiviso da Celebri-Tea News☕️ (@celebri_teanews) in data: 19 Lug 2017 alle ore 15:48 PDT