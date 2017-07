Scandalo corruzione, in manette il capo della Federcalcio spagnola

Il presidente della Rfef, la Federcalcio spagnola, Angel Maria Villar, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione. In manette anche il figlio di villar, Gorka, e diversi altri dirigenti calcistici. Le accuse contestate sono collusione, frode e appropriazione indebita. Villar, membro del comitato esecutivo della Fifa, è da quasi 30 anni a capo della Federazione.

Villar è anche uno dei vicepresidenti della Uefa e ha corso per la presidenza lo scorso anno in sostituzione del francese Michel Platini per poi ritirarsi dopo essere rieletto alla Federazione. L'inchiesta va avanti già da parecchi mesi, innescata da una denuncia presentata dal Consiglio Superiore dello Sport spagnolo all'inizio del 2016. Secondo la polizia, almeno quattro persone sono state arrestate. Tra di loro, un altro membro della Rfef e un dirigente della Federazione regionale di Tenerife. Sono accusati di appropriazione indebita di fondi e di averli travasati ad una società gestita da entrambi. Il 20 luglio è in programma che la Federcalcio si riunisca per approvare il calendario delle partite per la prossima stagione, una riunione generalmente presieduta da Villar.