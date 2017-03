Così è andato a fuoco il bus a Ciampino

Le fiamme altissime e il fumo nero e denso. Paura a Ciampino per un bus andato a fuoco su viale Kennedy. Il mezzo, della linea 515 che collega l'Anagnina con la stazione di Ciampino, poco prima delle 9, a causa di un problema al motore, ha sprigionato fiamme. Solo grazie alla prontezza di riflessi dell'autista, non è accaduto il peggio. Il conducente del bus, infatti, ha fatto subito evacuare i passeggeri. In brevissimo tempo l'autobus è stata avvolto dalle fiamme e la strada è stata chiusa al traffico con inevitabili ripercussioni per la circolazione che è andata subito in tilt.