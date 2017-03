Maria Elena Boschi raggiante e seduttrice tra le donne di Matteo Renzi al Lingotto

Raggiante e sexy. Perché un tocco di "sadomaso" non guasta mai. Maria Elena Boschi, in prima fila al Lingotto di Torino per la convention di Matteo Renzi, e poi sul palco, sceglie una camicetta di raso verde (uno dei suoi colori preferiti da abbinare agli occhi chiari) e i pantaloni che tanto ama. Ma sotto il colpo di classe: le scarpe. Dal tacco dodici non scende mai e stavolta ha fatto di più: lo stiletto nero ha anche il cinturino incrociato e legato alla caviglia. Roba da vere intenditrici della seduzione. Solita semplicità di sinistra per Debora Serracchiani mentre Roberta Pinotti sfoggia un accecante rosa. Valeria Fedeli è sempre in attesa di trovare il parrucchiere giusto.