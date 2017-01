Politici e attori insieme a New York contro il presidente Trump

La chiamano "resistenza pacifica". Cento giorni contro l'amministrazione Trump. Sfidando il gelo della notte di New York almeno 20.000 persone guidate dal sindaco democratico Bill De Blasio e attori come Mark Ruffalo, Julianne Moore, Marisa Tomei, Sally Field, Robert De Niro, Cher, Alec Baldwin, che imita e fa imbestialire Donald Trump al popolare Saturday Night Live Show ed il regista Michael Moore, insieme a politici locali e sindacalisti si sono riuniti accanto al Trump Tower per invocare l'unità del Paese contro quello che, secondo loro, rappresenta di male il presidente eletto.