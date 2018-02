Su strada con la "piccola" Renault Clio

La Clio non ha certo bisogno di presentazioni: anche nel 2017, ha mantenuto il primato di auto straniera più venduta in Italia (circa 53.690 unità). Mamma Renault ha fatto un po’ di make-up, a a questo suo «enfant prodige» un paio d’anni fa, ridisegnando lo scudo anteriore, le minigonne laterali ed i fari nelle versioni al top, come quella che abbiamo per le mani. Ricordiamo, che la Clio è un perfetto compromesso di utilizzo: un’auto poco più lunga di 4 metri, con un bagagliaio che va dai 300 ai 1.146 litri, a sedili posteriori abbattuti (difficile trovare di meglio). Al volante, il 90 Cv turbodiesel è davvero sorprendente, per prontezza, accelerazione e consumi.

Tra centri urbani, misti in salita e tratte autostradali, non siamo mai scesi sotto i 20 km/litro. L’assetto, poi, è a prova di «buca romana» e, al tempo stesso, è divertente su misto stretto. Ancora una volta, dobbiamo necessariamente tessere le lodi di questa unità a gasolio: estremamente parsimoniosa, pronta, divertente ed “Ecologica”, peccato che qui, nella capitale, per qualche arcana, inspiegabile, alchimia burocratico/amministrativa, non possa girare nei giorni di blocco, al pari delle «Euro 5». Ancora una volta, poi, dobbiamo rimarcare l’assenza del fantastico automatico EDC, in gamma su molti allestimenti della casa, che avrebbe davvero quadrato il cerchio. Ora parliamo un po’ dell’allestimento: un super rifinito «Duel2», pieno di roba. La motorizzazione, abbiamo detto, è affidata al supercollaudato 1.5 turbodiesel, abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti ed internamente, troviamo lo schermo da 7 pollici con Smart Nav Evolution e radio Dab, i fendinebbia, il climatizzatore automatico, il sistema Easy Access II, fari a Led, anteriori e posteriori, sellerie sportive e regolabili in altezza e volante in pelle.

La nostra versione, in più, montava il sistema «Easy park», che oltre alle telecamere posteriori, traccia una fascia protettiva intorno all’auto e ti avvisa, quando qualcuno la oltrepassa. Esternamente, questa versione si fa notare per le modanature laterali, in nero lucido e cerchi da 17 pollici «Diamantati Black» e personalizzati Duel. Il prezzo: 21.850 euro (Iva e messa in strada, inclusi).