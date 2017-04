Mercedes rilancia le compatte

Tutto ebbe inizio nel lontano 1997, con la super compatta Classe A: la prima Mercedes Benz sotto i 4 metri (3.606 m), la prima Mercedes a trazione anteriore, la prima auto, di serie, ad adottare dispositivi elettronici per la sicurezza, come Abs ed Esp. Nel 2011, poi, la casa della stella ha scoperto le carte, creando una vera e propria piattaforma (MFA), che ha dato vita ad una famiglia di compatte attualmente composta da 5 membri: Classe A, Gla, Classe B, Cla e Cla Shooting brake. Una famiglia destinata ad aumentare, per lo meno, di altri tre membri, uno dei quali dovrebbe essere battezzato al prossimo salone dell'auto di Shanghai (21 aprile). Dal 2011, nel mondo, la Mercedes ha venduto circa due milioni, di queste auto, di cui 130.000 in Italia.

Asso portante di questa famiglia di compatte: lo stabilimento Ungherese di Kecskemét, costato ben 800 milioni di euro, tuttora in fase di ampliamento, che sforna le due Cla e la Classe B. Impressionante il livello interno di automazione, con robot che vanno a prendere i prezzi per la catena di montaggio e li consegnano agli addetti. Il Suv della gamma, il Gla, che in soli 20 giorni ha già collezionato 1.200 ordini, è stato rivisto. Il look cambia poco, spicca una più marcata attitudine furistradistica, con rinforzi visibili, anteriormente e posteriormente, stile Classe E All terrain. Varia anche l'assetto, che offre tre diverse opzioni, ma qui da noi ne arriveranno soltanto due. Sostanzialmente, il mezzo ha seguito l'orientamento lanciato con la versione Enduro, del 2015, tanto piaciuta qui da noi, che prevedeva una maggiorazione dell'altezza di 3 cm. Oggi, sul mercato italiano, sono disponibili 4 allestimenti, più l'immancabile Amg da 381 Cv, che fa storia a se. Exclusive, Business e Sport, sono tutte, esclusivamente, con telaio rialzato, la Premiun, invece, è ribassata, ma può essere richiesta anche con telaio alto.

La gamma motori comprende 3 diesel e 5 benzina, compresa la Amg: la 180 monta il 1.5 turbodiesel da 109 Cv ed è disponibile anche con il 7G-DCT automatico a doppia frizione, la 200 e la 220 D (entrambi 2.1 cmc) da 136 e 177 Cv, possono avere trazione integrale ed automatico; le benzina partono con la 180, 1.6 da 122 Cv, seguita dalla 200, stessa unità, ma con 156 Cv (entrambi sono solo con manuale e solo con trazione anteriore), poi c'è la 220, 2.0 litri da 184 Cv (solo automatica ed integrale) e la 250, sempre 2.0 litri, ma da 211 Cv (sia manuale, che automatica ed integrale). L'auto è dotabile di un sistema di telecamere, che inquadrano tutta l'aera anteriore e posteriore. Funzione utilissima in fuoristrada, perché ti fa vedere le insidie più nascoste. C'è anche la funzione hand-free, che consente di aprire il portellone, sfiorando il paraurti con il piede.

Prezzi: da 30.140 euro