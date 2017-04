Gomme in regola con la campagna Vacanze Sicure

Vacanze Sicure, l'iniziativa di Polstrada e Pneumatici sotto controllo per sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza del pneumatico per la sicurezza stradale è ai nastri di partenza. L'edizione numero 14 vedrà coinvolte l'Emilia Romagna, la Sicilia, la Calabria, il Trentino Alto Adige, la Sardegna e la Puglia. A rotazione ogni anno alcuni Compartimenti vengono coinvolti in questo progetto che vede una prima parte di attività formativa specifica in aula e poi una seconda parte, su strada per i controlli.

I controlli su vettura previsti dal 20 aprile al 5 giugno sono oltre 10.000 e si concentreranno principalmente nelle regioni oggetto del progetto Vacanze Sicure di quest'anno. Al termine i dati verranno raccolti e analizzati secondo il consolidato modello del Politecnico di Torino e i risultati verranno illustrati a luglio in occasione di una conferenza stampa che ancora una volta avrà lo scopo di sensibilizzare gli automobilisti sul tema. Ogni regione è stata già indagata, anche più volte, nel corso di questi anni e ormai il numero dei controlli totali su tutto il territorio supera i 150.000. Le infrazioni più comuni statisticamente nel corso degli anni sono le gomme lisce, danneggiate, non rispondenti alla carta di circolazione o non omologate.

L'iniziativa, sottolinea una nota, «ha portato risultati molto positivi sia ai fini dell'informazione e sensibilizzazione, sia ai fini della riduzione delle infrazioni: si è infatti riscontrato che a distanza di tempo, in genere le infrazioni sono diminuite dove sono stati fatti i controlli negli anni precedenti. Con un parco auto sempre più vecchio, il 50% ha più di 10 anni, la manutenzione dell'auto assume un ruolo fondamentale per la sicurezza stradale. Il concetto di scarsa manutenzione s'intende non solo riferito al veicolo, ma anche più in generale alla rete infrastrutturale e alle strade».