A Milano tutto pronto per il Mustang Challenge

Alla Ford Social Home, l’always on temporary space dedicato

all’Ovale Blu, allestito nel cuore di Milano, si scaldano i controller per Mustang Challenge

by Forza Horizon 3 su Xbox, una gaming session durante la quale i partecipanti, media e

blogger specializzati nel settore dei videogiochi, si sfideranno sulla Xbox One S guidando

le iconiche ‘muscle car’ dell’Ovale Blu, a tutta velocità per gli avventurosi paesaggi

australiani nell’ultimo capitolo della saga di videogiochi di corsa più venduta al mondo.

La Ford Social Home è lo spazio multifunzionale in cui convergono lo schermo televisivo e

quello dello smartphone, realizzato dall’Ovale Blu per vivere l’experience a cavallo tra il

mondo reale e quello digitale in occasione delle MasterChef Night organizzate per

commentare sui social le puntate della sesta edizione di MasterChef Italia, il più celebre

tra i talent show culinari, in onda tutti i giovedì sera su Sky Uno HD.

Mustang Challenge by Forza Horizon 3 fa parte delle diverse attività che animano la FSH

per declinare il punto di vista dell’Ovale Blu in diversi territori di comunicazione, ospitando

altre iniziative oltre alle MasterChef Night. La FSH, infatti, da un lato è anche uno

showroom virtuale pensato per accogliere un pubblico più ampio durante la settimana,

facendo vivere ai consumatori l’experience Ford a 360°, e dall’altro è anche una

piattaforma media per lanciare una serie di attività dedicate ad audience specifiche,

dal tech al gaming, dal fashion al lifestyle.

Mustang Challenge by Forza Horizon 3 e altresì una iniziativa da inquadrare nell’ambito

del percorso che l’Ovale Blu sta portando avanti da tempo per presidiare il territorio del

gaming, mostrando ancora una volta quanto sia ‘virtualmente radicato’ il legame di Ford

con il mondo dei videogiochi, riconosciuto erga omnes come una piattaforma virtuale

dove poter sviluppare soluzioni non convenzionali a problematiche concrete.