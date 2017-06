Una Lazio tutta da scoprire

Gli ultimi dubbi in ordine di tempo sono di Felipe Anderson: "Mi vedrò con la società è decideremo il mio futuro". Biglia sta per mollare, non resiste alla corte del Milan, con Keita volano gli stracci, De Vrij temporeggia e non rinnova: tanti nodi da sciogliere con Inzaghi che non perde l'ottimismo. Lotito e Tare stanno lavorando per dargli già nella prima settimana di luglio i rinforzi richiesti ma è chiaro che se tutti e quattro i big dovessero partire sarà ancora più importante anticipare i tempi perché sarà una rifondazione quasi totale. Per scelta dei calciatori, del resto Lotito è stato chiaro: "Chi non vuole restare alla Lazio, basta che porti un club pronto a soddisfare le nostre richieste". L'hanno preso in parola il presidente (tranne Keita, quello è un caso diverso che rischia di finire male) e ora non sarà facile per il diesse Tare trovare soluzioni adeguate in così poco tempo. Anche se poi, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e, come recita un antico adagio "le vie del mercato sono infinite": tutto potrebbe cambiare la prossima settimana, gli scenari portare anche a delle conferme clamorose.