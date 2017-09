Global, parla norvegese l’internazionale 2 stelle

C’è voluto il barrage per decretare il migliore degli otto binomi protagonisti di un percorso netto sui 33 partenti della gara di un metro e trenta. Su tutti ha avuto la meglio Age Dagfinn Eide Askeland, per la Norvegia in sella a Calido Boy (0/0, 36”15).

L’inno norvegese è suonato per la seconda volta, questa mattina, allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, a conclusione della prova alta un metro e 40, categoria a tempo, che ha segnato la vittoria di Johan Sebastian Gulliksen (0 penalità nel tempo di 54”73), già protagonista nella giornata d’apertura. Sotto la sua sella, nel giro d’onore, sempre lo stesso cavallo, Via v. Karmenhoek Z (0 penalità nel tempo di 54”73).