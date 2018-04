Lazio, tutto in sei giorni

Saranno sei giorni di fuoco, basta leggere il calendario. Giovedì sera la trasferta di Salisburgo per provare a prendersi una semifinale di Europa League (la quarta della storia europea biancoceleste), poi domenica il derby e mercoledì prossimo la trasferta di Firenze che, visti gli ultimi risultati della squadra di Pioli, diventa un sfida molto complicata. E allora Inzaghi si concentra sul passaggio decisivo di una stagione finora entusiasmante cominciata con il trionfo nella supercoppa Italiana di agosto. Ci sarà qualche defezione eccellente per infortunio, ci sono problemi di diffide per alcuni uomini simbolo di questa Lazio e così il tecnico dovrà attingere da tutta la rosa gestendo bene le energie rimaste dopo nove mesi di battaglie. Tutti dovranno dare il massimo per gettare il cuore oltre l'ostacolo e provare a riportare il club biancoceleste in Champions League. Intanto i tifosi stanno rispondendo presente: 1.500 a Salisburgo, curva e distinti Nord esauriti per il derby per urlare fino alla fine "forza Lazio carica".