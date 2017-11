La stucchevole ipocrisia del soliti noti

La giustizia ordinaria vince su quella sportiva. Succede così in Italia ma anche nel mondo però sembra che qualcuno non riesca a farsene una ragione. E allora giù bordate dialettiche per colpire Lotito. Le «sentenze dei giudici vanno rispettate», un vecchio mantra che ora sembra caduto in disgrazia per i soliti benpensanti che stanno combattendo una battaglia politica di retrovia. La curva Sud si deve aprire, il presidente della Lazio su questo argomento è inattaccabile. La Figc e il Coni se vogliono stopparne l’ingresso in Federcalcio, trovino altri modi. Poi c’è il capitolo ipocrisia. Spunta un post su Instagram di Spalletti che cita un passo del «Diario di Anna Frank» e poi si lascia andare a una riflessione: «Perdonaci Anne se non stiamo facendo abbastanza». Giusto, peccato che Spalletti fosse in campo da tecnico della Roma quando i tifosi giallorossi esposero l’orribile messaggio su «Lazio, Livorno e i forni..». Così come il suo giocatore Tommasi. Entrambi fecero poco quel giorno e nelle settimane successive. E così viene il sospetto che si tratti di indignazione a intermittenza.