Al primo posto dei “Nuovi Mostri” di Striscia la Notizia c’è un fuori onda di fuoco tra Cecilia Capriotti e Elena Morali nell’ultima puntata di “Domenica Live”. Si parlava delle presunte corna all’Isola dei Famosi e secondo la Capriotti, la promessa sposa Elena ci ha provato con Marco Ferri ricevendo un due di picche.

Nel fuorionda, la fidanzata di Scintilla imbufalita dice: “Stai zitta Stai zitta e parla del tuo matrimonio”. “Stai zitta te, stai zitta te che è meglio. Sei una vipera”. Ma la ballerina di Colorado: “Taci che ci hai provato con Amaurys, ti mettevi nel letto accanto a lui”. E di nuovo la Capriotti: “Non so come fa quell’uomo a stare con una vipera come te” e l’altra: “E perché il tuo uomo? Ci provavi con Amaurys nel letto sotto le coperte con il marito che ti aspettava a casa. Vipera, vipera”. L’elegante battibecco ha previsto anche “Sono una strega? Sì ma più bella di te e con un c**o più alto del tuo”. E l’attrice per mancanza di copione: “Non mi cambierei con te per niente al mondo. Sembri la bambola assassina. Sei una strega, una vipera”. Se la combattiva moglie di Perez ha guardato Striscia, saranno state ore difficili per Amaurys.