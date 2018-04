Amaurys esplode contro Jonathan, rissa sfiorata all'Isola dei Famosi

Nuova furiosa lite tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian all’Isola dei Famosi. Il cubano ha urlato: “Sei un falso di m***a” e gli ha fatto il gesto dell’ombrello, mentre Jonathan: “Hai urlato con tutti e quasi ti sei picchiato con Franco. Mi imiti perché sono effemminato? Cos’è omofobia?”. Sono gli ultimi giorni in Honduras e i naufraghi non ne possono più. Amaurys si è avvicinato a Jonathan per chiarire le cattiverie dette in Palapa: “Ho detto delle cose brutte, purtroppo sono una persona che agisce d’istinto e non freno la lingua. Ho detto cose sulla tua persona che non c’entrano niente con il gioco. Però ho visto che te dopo mesi hai tirato in ballo dei fatti che non era giusto ricordare, ecco perché io in confessionale ho detto "non mi posso fidare di te". Vedo un finto buonismo, vedo che si tiene le carte da buttare sul tavolo al momento opportuno”. L’ex gieffino gli fa presente di esserci rimasto molto male per quella accusa: “Hai esagerato l’abbraccio quando sono tornato perché ho capito che non volevi tornassi. Allora chi sei? Quello che mi parla così oppure quello che si inginocchia e piange per i figli? Con chi ho passato due mesi? O sei dr Jekil e Mr Hyde o io non lo capisco”, “No sono così. Anche io ho i miei lati oscuri che qui vengono fuori”.

Ma la discussione si accende davanti alla richiesta di spiegazioni di Jonathan: “Rosa ha detto in puntata che tu e Alessia parlavate malissimo di me, che ero falso, una cattiva persona e mi prendevate in giro sulla pesca, mentre Bianca stava zitta. Cosa hai detto di me? Abbi le palle di dirmelo in faccia?”, Perez: “Ho le palle di dirti che non me lo ricordo”. Ma Jonathan non ci sta e scoppia una lite furiosa con Amaurys che alza i toni (come fatto di recente con Franco Terlizzi) e gli va a due cm dalla faccia: “Sei un gran calcolatore. Sei pericoloso”, il naufrago lo provoca: “Dai, fai il vero uomo, dì la verità, parla, sii coraggioso. Io sono pericoloso? Non tu che hai massacrato Elena, Francesca, Marco, Simone, quasi ti sei picchiato con Franco”. Chiamano Bianca e quella conferma: “Diceva concetti che si sanno, che sei falso, una cattiva persona”, “E' quello che ho detto” afferma il cubano, ma l’altro: “No, hai detto che non ricordavi. Io chi ho offeso, chi ho tradito? Nessuno. Non ti aggrappare agli specchi. Ti ho smascherato!”. Amaurys si imbelvisce e gli fa il verso: “coscienza pulita un paio di palle! Il grande smascheratore, un paio di palle! E tu chi sei?”, “Io sono sempre lo stesso, sono Jonathan e ho la coscienza pulita”. Perez è fuori di sé e gli fa due volte il gesto dell’ombrello: “Un paio di co***i. Sei un bugiardo”.

La Atzei prova a calmarli, ma il pallanuotista gli fa di nuovo il verso e quello scatta: “Mi imiti perché sono effemminato? Io sono fiero di essere effemminato. Fiero. Cos’è questo? Omofobia?”, “Guarda come rigira”, “Adesso mi metto i tacchi così sei contento (e sale sui tacchi della Cipriani, nda)”, “Pagliaccio, non fare scenate” e anche il cubano si mette i tacchi, “Cos’è? Sei più uomo di me? Io non ho piantato chiodi nella gente e ho lasciato buchi. La verità è che ti sei preoccupato di chiarire perché sei rimasto stupito che è uscita la tua amichetta Alessia e non io. Hai pensato che era meglio tenermi buono e invece non passi con me. Non ce n’è. Basta viviamo in tranquillità questi ultimi giorni”, Amaurys gli dà una (finta) carezza e cambia sguardo assumendo un tono dolciastro: “Io quella cosa non la pensavo”, “E allora non dovevi dirla perché mi ha ferito” chiosa Jonathan. Sia Francesca Cipriani sia Bianca Atzei hanno detto in confessionale che la scenetta è stata ridicola e di cattivo gusto, mentre Nino Formicola ha provato a dividerli e poi ha assistito allibito.