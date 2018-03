Sull'Isola dei Famosi la Cipriani medita vendetta contro Valeria Marini. E intanto la prende in giro

Francesca Cipriani è al televoto insieme a Simone Barbato e Franco Terlizzi, ma la sua preoccupazione principale è lo sbarco sull’isola dei Famosi di Valeria Marini: “Mi aspetto un chiarimento”. Ma intanto le fa l’imitazione. La Cipriani, proprio grazie alla Marini, non sarà la peor della settimana ed è stata portata da Alessia Mancini su Isla Bonita. “Sono la persona più felice del mondo – confessa Francesca - Il mare, la natura mi riempiono il cuore. Voglio restare! Devo ringraziare Alessia che è stata molto gentile e carina ad avermi scelto”. Quando scopre che c’è il platano, esplode di gioia e la Mancini: “Ho iniziato il programma dicendo che non nominavo donne per solidarietà e alla fine siamo rimaste in tre”, ma la Cipriani la corregge subito imitando la cadenza della Marini: “In quattro, amooore, è arrivataaa Valeriaaa, siamo in quattro”. E poi: “Non sono una persona che porta rancore, ho salutato Valeria quando è entrata in Palapa. E’ vero che sono rimasta molto male qualche mese fa quando sono dovuta andar via dal programma di Signorini perché lei aveva detto "o io o lei". Adesso lei mi sorride, fa finta di nulla e va bene. Vedremo in questi giorni se lei avrà voglia di chiarirsi con me, io me l’aspetto da lei e speriamo che sia così”. E la Mancini: “Hai visto Valeria, hai pensato al peggio e invece ti ha portato fortuna”.

Nel frattempo, Valeria Marini è sbarcata con il resto del gruppo su Playa Dos: “che bella! Favolosa. Un’emozione incredibile, mi sembra di sognare”. Sarà la mejor governante degli isolani. Chi ha preso male la nomination è Simone Barbato: “Sono ancora al voto, me l’aspettavo, l’avevo previsto e probabilmente sarò in nomination per tutte le volte che seguiranno. Mi sento un pochettino bersagliato. Non ho nominato Jonathan perché non lo ritengo neanche degno di una mia nomination sinceramente”. Anche Franco parla della nomination: “Non sono arrabbiato per il voto ma per le cavolate che hanno detto su di me, non puoi andare a dire che sono una persona violenta o scontrosa. Questo non è vero”.