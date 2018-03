Isola dei Famosi, Elena Morale e Rosa Perrotta fanno a pezzi Alessia Mancini: è una frustrata

Taglia e cuci sull’isola che non c’è dove vivono Rosa Perrotta e Elena Morali, le due giovani e belle naufraghe dell’Isola dei Famosi. “Alessia è un’egoista, un’opportunista” è l’attacco dell’ex tronista e l’ex pupa replica: “E’ una buzzurra”.



L’occasione per parlare (male) di Alessia Mancini è il pranzo. Rosa al ricordo di quello che ha subito nelle ultime due settimane a Playa Uva, non ha usato mezzi termini nei confronti dell’isolana mora: “E’ un’egoista, un’opportunista incredibile e poi ha una fame… non si vede a casa perché fa tutto dietro le telecamere, ma lei leva il cibo dalla bocca agli altri, ha una voragine. Le leggevo una foga negli occhi, la gente non ha idea” e poi racconta cosa fece la Mancini in occasione della pasta data come ricompensa: “Lei era il peor e non ne aveva diritto, così le dicemmo di mangiare un po’ più di riso. Si fece due coppette di riso piene piene sia il giorno prima che il giorno dopo, mentre noi dividemmo 30 penne a testa per due giorni. E’ un egoista di m***a. Non le importa di niente e di nessuno”.

Elena Morali non è meno critica: “Dietro ne dice di ogni colore e poi in puntata fa l’ipocrita, la falsa. Si rivolge ad Alessia (Marcuzzi, nda) con quella vocina e dice ‘non mi sopportano, non so perché’, ma brutta buzzurra bugiarda, ti rendi insopportabile! Paola mi ha raccontato che una volta fuori lei e Bianca si diedero il "cinque" e dissero 'ce l'abbiamo fatta a eliminarla'” e la Perrotta: “Da come si comporta capisci che è frustrata, ha qualche fallimento nella vita, ha sempre l’ansia da prestazione. Ma la gente a casa non lo capisce. E’ un arrivista. Non sai che Jonathan le chiese di dargli una mano a mettere su la pentola per la pasta, ma lei che aveva già mangiato rispose ‘Devo proprio? Sono stanca e me ne andrei a dormire’, si girò, fece spallucce e se ne andò. Capito? Perché lei non doveva mangiare”.

La napoletana è un fiume in piena: “E quando ci disse ‘propongo una perquisizione nei sacchi per cercare la ciotola di conchiglia che Bianca aveva perso?! E io vi faccio mettere le mani nel mio sacco per una conchiglia?! Poi si è scoperto che ce l’aveva il suo amico Amaurys. Stavo male, mi chiedevo dove fossi finita, mi domandavo che problemi avesse per comportarsi così. E’ falsa e ipocrita”.