Sesso (e corna) all'Isola dei Famosi, giallo sui due naufraghi traditori

Alfonso Signorini, il direttore del settimanale “Chi”, ha gettato benzina sul fuoco: “L'Isola dei Famosi è anche l’isola dei cornuti”. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha svelato un retroscena: “Tra i tanti scandali che hanno colpito l’Isola ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata una piccola luce di passione durante la notte.

La scintilla sarebbe stata quasi fermata sul nascere. La passione è scoppiata prima dell’inizio del reality o dopo? E chi sono i due fedifraghi? Al momento su Playa Uva i fidanzati o sposati sono Amaurys, Nino, Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Prima Cecilia Capriotti, Eva Henger, Craig Warwick e Nadia Rinaldi. Tutti insospettabili. Finora.