Il messaggio di Monte a Paola Di Benedetto: "Ti aspetto dopo l'Isola dei Famosi"

Si rafforza l’amore a distanza, nato sull’Isola dei Famosi, tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. La modella vicentina ne sente la mancanza e al suo ritorno in Italia vorrebbe riannodare il filo di un discorso interrotto prematuramente. L’ex di Cecilia Rodriguez pensa la stessa cosa e le ha fatto recapitare un videomessaggio registrato: “Sto bene, sono circondato dalla mia famiglia e ai miei amici, Quando ci vedremo ti racconterò tutto. Ti guardo sempre, vai alla grande e stai mostrando una grandissima personalità. Da parte mia c’è tutta la volontà di portare avanti questa conoscenza, spero che tu vada avanti anche se egoisticamente vorrei che uscissi così so dove venire a prenderti”.

La Di Benedetto si dice felicissima: “Avevo intuito che c’erano dei casini, aspettavo questo messaggio, grazie”. E mentre va in onda la dichiarazione, il romanticissimo Francesco pubblica sulle sue Instagram Stories un cuore rosso su fondo nero con tre puntini di sospensione. Un messaggio per la sua bella naufraga? Forse, anche se Vladimir Luxuria twitta che crede a questa storia come crede alle promesse elettorali. E fa il pieno di like.



La modella viene eliminata con il 68% dei voti, ma l’abbraccio con Monte è rimandato perché va sull’“Isola che non c’è”. Qui, insieme agli eliminati Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi, aspetterà l’esito del televoto che rimette in gioco solo due ex naufraghi.