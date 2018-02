Elena Morali sputtana Bianca Atzei sul cachet all'Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi 2018 non si può parlare di canne, di omofobia e a quanto pare neppure di cachet. Solo di bagnoschiuma e nullafacenti. Ha del clamoroso quanto successo negli minuti finali dell'ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Elena Morali è andata in escandescenze per la nomination e si è scagliata contro Bianca Atzei: "Fai tanto l’ingenua e mi hai detto che prendi il doppio del nostro cachet, altrimenti non uscivi di casa". La cantante ha replicato: “Ma che ne sai di quanto prendo? Tu mi hai detto il cachet di Francesca Cipriani”. È già la seconda volta che la Morali accusa la Atzei di essere una venale e di considerare gli altri dei falliti perché guadagnano meno.

Il violento battibecco però è stato interrotto dalla regia che ha chiuso i microfoni e staccato le immagini (in nome della trasparenza, of course). Mara Venier ha provato a rimanere sul pezzo, ma Alessia Marcuzzi ha svicolato e imposto a Stefano De Martino di riportare la calma. Al pubblico non è sfuggito l’episodio e neppure l’ennesima censura.

Secondo indiscrezioni, Alessia Marcuzzi guadagnerebbe 90.000 euro a puntata per intrattenere il pubblico e urlare "mossa di potere, pizza". Ogni opinionista (Mara Venier e Daniele Bossari) percepisce un cachet tra i 30.000 e i 50.000 euro. Per quanto riguarda gli isolani, le cifre sono variabili, tra i 50 mila e i 250.000 euro totali, mentre i parenti percepiscono circa 1500 euro, ma l’importo varia a seconda delle circostanze.