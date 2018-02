Caos all'Isola dei Famosi, pure Alessia Marcuzzi si becca il tapiro di Striscia

Pure Alessia Marcuzzi si becca il Tapiro d'oro di Striscia La Notizia. Il motivo? La cattiva gestione del caso “canna-gate” all'Isola dei Famosi che ha travolto l'ormai ex naufrago Francesco Monte accusato dalla compagna di viaggio Eva Henger di fumare marijuana.

Valerio Staffelli blocca Alessia Marcuzzi fuori agli studi Mediaset: “Il web è insorto per come ha attaccato Eva, doveva essere super partes”, “Me l’aspettavo. Io ho solo risposto a un commento dicendo che non ho nulla contro Eva Henger ed è la verità. Non mi sono piaciute le modalità, l’ha detto solo in diretta”. Staffelli insiste e la Marcuzzi: “Io non lo so chi dice la verità, è la sua parola contro quella di Monte. Non l’ho aggredita, io da mamma avrei cercato un’altra sede, ha messo in crisi delle persone non solo Monte. Io non ho mai fumato nemmeno una sigaretta, quindi figuriamoci se lo difendo però con una problematica del genere, io l’avrei detto subito, non sarei salita sul pullmino il giorno dopo”, Staffelli le fa notare che la Henger sostiene di averlo detto subito, nei confessionali e pure mentre erano in villa, ma la Marcuzzi nega con fermezza: “No! Lei lo ha detto ad Andrea solo dopo che Monte l’ha nominata. Non è vero che l’ha detto prima. Se è successo in casa,lo doveva dire allora non dopo una settimana. Ti assicuro che in casa non l’ha detto”.

L’inviato di Striscia le chiede conto delle immagini e del fatto che si vocifera fosse tutto organizzato per la vittoria di Monte con ritorno di fiamma con Cecilia: “Nooo, come si fa ad organizzare? Sul ritorno non so che dirti. Noi abbiamo verificato e non abbiamo trovato conferma delle parole di Eva. Il produttore capo? È Andrea Marchi di Magnolia Tv e non è tornato dall’Honduras”. Staffelli chiosa: “Va bene, ma chiederete agli altri naufraghi, cercherete di fare chiarezza” e la Marcuzzi conferma quanto anticipato in settimana: “Nella altre trasmissioni, non nella mia. Voglio ricominciare quest’Isola e spero che vada bene anche senza questo caso. Se vedremo altri filmati? Qui è pieno di gente di Magnolia, chiedeteli voi. Da quello che mi hanno detto non ci sono prove, le verifiche non ci hanno portato a nulla, io poi non sono un avvocato”. La consegna del Tapiro d’oro finisce così tra un lavamani e un sorriso molto, molto forzato.