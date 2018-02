Francesco Monte avverte Eva Henger: "Ho la coscienza a posto. Non faccio teatrini e agisco per altre vie. Mi sono affidato a un avvocato”. L’ex pornostar è ferma sulle sue posizioni: “Ci ha messo tutti in pericolo”. Nel pomeriggio su Canale 5 è andato in onda Verissimo. La presentatrice annuncia il modello, protagonista del canna-gate al reality di Alessia Marcuzzi, che entra tra applausi fragorosi credendo che abbia vinto l'Isola dei Famosi, non che si sia ritirato per difendersi dall’accusa di aver introdotto e fumato marijuana contravvenendo il regolamento del programma.

L’intervista è un capolavoro di funambolismo. “Non pensavo di vederti così presto” ironizza Silvia Toffanin che aggiunge: “Come ti senti?”. “Eh, sono un vulcano di emozioni, positive e negative – inizia a raccontare Francesco Monte – Il mio stato d’animo non è dei migliori. Non volevo andasse così, ho iniziato quest’avventura a tremila, gasatissimo, era una cosa che volevo, l’ho cercata per anni ed è capitata al momento giusto in base anche a quello che mi era successo precedentemente. Non avrei voluto che andasse così. Avevo cominciato ad affrontare i miei fantasmi passati. Dalla cosa più recente che stavo metabolizzando lì e poi a ritroso su tante cose, su mia madre, su quando ero piccolino. Niente… era tutto un insieme di cose. Sono partito a prescindere dall’esperienza televisiva, volevo seguire un percorso mio. Lì hai tanto tempo libero e sei preso da tante ore di noia e arrivi al punto che ti devi confrontare con te stesso. Mi trovavo Francesco davanti e mi dicevo ‘ok, iniziamo a parlare’. Ormai se chiedi cosa fa Francesco Monte rispondono ‘è il caso mediatico’”. La Toffanin ribadisce: “Sei al centro del caso mediatico della settimana, ecco l’RVM della tua avventura, poi scopriremo anche se ti sei innamorato”. Al rientro in studio, il regista insiste sul primo piano del bel volto di Monte che ride nervosamente, si liscia la barbetta e pesa le parole: “Ho il magone perché io non volevo andare via. Non era una cosa che volevo, desideravo altro. Mi fa strano, cercavo di guardare la puntata ma non ce l’ho fatta. Avevo il sacco a casa…”.

Silvia si muove con delicatezza: “Sei stato male dopo… dopo quella cosa che ha raccontato Eva? Hai iniziato a non sentirti bene dentro e hai pensato che dovevi tornare a casa da tuo papà, dalla famiglia che ti ha cresciuto in un certo modo e non volevi che soffrisse?”. “Esatto... (Monte cerca di ricordarsi bene cosa deve dire, ndr), è stato un insieme di cose oltre a quella che aveva tirato fuori la signora Henger. Non stavo bene, non la vivevo bene ma non volevo rinunciare. Forte di quello che sono io e forte di come sono andati i fatti, era una cosa che non mi avrebbe mai schiodato di lì. Ho preso quella decisione perché il lavoro della produzione di chi era lì e di chi manda in onda un programma del genere è stato ottimo, perché quando chiedevo qualcosa venivo informato, mi avevano aggiornato di quello che stava succedendo in Italia. Non è stato tanto il putiferio mediatico quanto una serie di complicazioni (forse si riferisce al Moige che ha contattato l’ambasciata honduregna in Italia, ndr) che purtroppo ha tirato tante situazioni e persone in una cosa che si poteva evitare perché non sussiste”.

La Toffanin lo affronta con decisione: “Qual è la verità di Francesco? Abbiamo sentito quella di Eva e però non ci sono prove”, “La verità dei fatti è che purtroppo ci si è spostati dal considerare che quello fosse un gioco su tutta un’altra situazione che ho vissuto come un attacco personale nei miei confronti. Io l’ho nominata. Da una stupidaggine siamo passati ad altro, purtroppo mi ci sono trovato io... poi non so come sarebbero andate le cose se ci fosse stato un altro”. “Ah ma allora era su di te?”, “Ma come ho detto anche in Palapa quella sera l’ho vista come una situazione di ripicca nei confronti di un gioco. Tutto qui”. La Toffanin sorvola sulle cose che disse lunedì 29 gennaio (“fai i nomi anche degli altri che hanno fumato, cosa c’entra quello che faccio nella mia vita privata”) e chiede con dolcezza: “Quindi hai la coscienza a posto?”. “A postissimo come l’hanno anche tutti gli altri ragazzi che erano lì con noi”. “Neghi tutto?”. “Certo! Confermo quello che ho scritto nel comunicato pubblicato sui social”. La regia mostra il comunicato a beneficio di chi non lo avesse letto.

La compagna di Piersilvio Berlusconi riassume: “Ti sei affidato a un legale, sei tornato in Italia per difenderti”. “Sì perché bisogna considerare che stiamo parlando di una situazione un po' particolare. Cerco di far capire come sono arrivato alla scelta di uscire dal gioco, ho sentito dire che se ero sicuro della mia innocenza non dovevo ritirarmi. Sfido chiunque a essere al posto mio, lì da 25 giorni senza mangiare, dormire, non riposare, vivere delle condizioni di una vita che generalmente non viviamo nella nostra quotidianità, quindi ero poco lucido e lo sono ancora. Lì non ero lucido e quando ti viene prospettata la situazione in un determinato modo la prima cosa che faccio è dire ‘il gioco non esiste più, entra in campo la mia vita privata e devo darle la priorità. La mia preoccupazione sono stati mio padre e mio fratello e ovviamente tutte le persone che mi sono intorno”. Con fare materno Silvia gli chiede: “Cosa ti ha detto papà appena ti ha visto?”. “Niente, mi ha abbracciato e ci siamo lasciati andare a un lungo pianto. Era contento di rivedermi e orasi va avanti. Risolveremo anche questa”. “Ti ha chiesto se hai fumato?”. “Non mi ha chiesto niente, ci siamo sfogati. L’unico consiglio è: svolgere tutto con la testa senza farsi prendere da attimi di nervosismo o cose inutili che non servono a nulla. Come ho detto, io non ho mai partecipato a scontri o teatrini vari o chiacchiere di quartiere, agisco in un’altra maniera”.

Francesco Monte ha ritrovato lo stesso comportamento signorile di quando affrontò Cecilia al Grande Fratello, molto diverso dalla reazione fumantina avuta in Palapa lunedì 29 gennaio. “Ti senti vittima di un’ingiustizia?” è la domandona della Toffanin. “Sì, sicuramente sì”. “Credi nella giustizia, hai paura?”. “Non ho paura e credo nella giustizia. Sono forte di tutto quello che c’è e la giustizia farà il suo corso”. “Adesso è la sua parola contro la tua”. “Esatto”. Con deferenza e grande rispetto la Toffanin chiede se può mostrare la foto dove fuma mandata in onda da Striscia La Notizia: “Sì l’ho già vista”. Non ce ne vogliano ma si capisce al volo che la risposta era preparatissima: “Eh, beh…Silvia allora da oggi in poi dobbiamo considerare drogati, lasciatemi passare il termine, chiunque si fuma il drum con tabacco e cartine”. “Quindi è una sigaretta con il tabacco”. “Sì io fumo il tabacco, mi rullo le sigarette, è quello, niente di più, niente di meno, ce l’ho anche in camerino, ne avevo preparata una per farvela vedere. E’ normale che uno la vede e può scambiarla per altro” afferma sorridendo il tenerissimo Monte. Silvia Toffanin prende la palla al balzo e conferma: “E’ vero anche l’altra volta che sei stato nostro ospite i miei autori mi hanno detto che fumavi il tabacco in questo modo. Posso confermare”, “Sì, infatti avevo portato una scorta di tabacco, cartine e filtri in Honduras. Questo è tutto”.

La presentatrice rivela di essersi domandata una cosa: “Hai paura che qualcuno dei concorrenti appoggi Eva e ti attacchi?”. “Sinceramente non ne vedo il motivo, qui stiamo parlando di altre cose. Non è più un gioco quindi… appoggiare una versione significa che anche tu, futura persona ti assumerai le responsabilità di quello che dici”. “E tu ribadisci…”. “Ribadisco quello che ho scritto nel comunicato, è la pura realtà”. Dopo averlo imboccato con sagacia per scoprire la verità, la Toffanin passa a Paola Di Benedetto: “Non so se poteva nascere qualcosa. Era tutto molto spontaneo. Da che ci guardavamo in antipatia, è successo tutt’altro. Ci siamo raccontati tante cose, vedremo. Ci eravamo trovato, c’era qualcosa di fondo che andava coltivato. Quando uscirà ci vedremo. Se mi chiedessero di farle una sorpresa? Andrei volentieri. Adesso non la guardo perché ho il magone, guardo l’Isola e mi viene da piangere perché è stata una toccata e fuga. Mi ha lasciato l’amaro in bocca e avrei voluto terminare l’avventura. Chi mi conosce sa che ci tenevo a far conoscere Francesco e a smontare lo stereotipo che la gente si è fatta su di me”. Silvia approfondisce: “Qual è lo stereotipo?”. “La gente si ferma alla superficie, mi piaceva far vedere altro, che Francesco è un anticonformista, ho preso io l’incarico di scoprire l’isolano che non doveva essere scoperto (questa è nuova, chi gli ha dato il compito?), mi lanciavo nelle avventure nonostante non dormissi e non mangiassi, mi arrampicavo, giravo l’isola, facevo di tutto, ero così preso dall’esperienza che non soffrivo la fame, la stanchezza, nulla”.

Monte, che ama parlare in terza persona, non si accorge di essersi contraddetto: ha preso la decisione di lasciare l’isola perché poco lucido a causa della fame, ma a fine intervista sostiene che era a tremila e non sentiva stanchezza e fame. “Hai pianto per quello che ti è successo?” insiste la conduttrice. “Per quello che mi è successo no. C’è più un senso di delusione e di rabbia perché era una possibilità di rivincita per me”. “Hai paura di essere ricordato per questo episodio?”. “Sinceramente no, non mi fa paura, no. Bisogna un attimo capire la gente a casa come interpreta queste cose. Il parere degli altri mi interessa fino a un certo punto. Io so la verità, se la gente vuole ascoltarmi e credermi va bene, se vuole credere ad altri va bene lo stesso. Non puoi piacere a tutti quanti e nessuno è tenuto a crederti al 100%”.

Si chiude con una sorpresa, Verissimo ha intercettato Cecilia Rodriguez che ha voluto dire la sua: “Io sono della teoria che prima di fare delle accuse bisogna avere delle prove, fare accuse così importanti e gravi in un programma del genere bisogna avere delle prove altrimenti è vergognoso. Gli ho mandato un messaggio prima della partenza e gli ho fatto l’in bocca al lupo”. Verissimo è stato così abile da intercettare pure Jeremias: “Lasciatelo in pace, ci sono cose più importanti di cui occuparsi. Ora me lo godo come amico”. Scatta applauso come per Bolle alla Scala e la Toffanin: “Ti ho visto… hai gli occhi lucidi”. “Un po’, fa un certo effetto. È come dicono Cecilia e Jeremias perché poi quando si dicono robe del genere non si va ad attaccare solo me come persona ma si mette in dubbio l’operato, la credibilità e la professionalità di una produzione, di una rete, di un programma,di tanta gente che lavora. Sono cose che prendono una scala diversa, toccano più punti”. Standing ovation del pubblico presente. E non stiamo scherzando. Silvia ha una curiosità: “Tu avresti mai potuto fare nella vita quello che ha fatto Eva nei tuoi confronti?”, Francesco Monte si tocca per l’ennesima volta la barbetta: “Ma non esiste proprio, anche no. Dipende anche da quello che una persona ha vissuto nella sua vita. Io fin da piccolino non ho mai sopportato le cattiverie gratuite ,forse perché le ricevevo. Sai i bambini sono peggio degli adulti quando ci si mettono e sono episodi che ti porti nella vita. Ci nasci buono o cattivo, ma queste cose ti possono far capire che far del male a una persona non è una cosa giusta. Prima stai male te e poi fai i conti con la tua coscienza”, “E te ribadisci di avere la coscienza a posto”, “Esatto. Futuro? Vediamo, non so. Adesso con questi problemi da risolvere non sto pensando ad altro. Credo nel karma quindi dopo questa valanga di situazioni negative dovrà succedermi qualcosa di pazzescamente positivo. Pensavo fosse l’Isola e invece non era destino, faceva ancora parte di un ciclo negativo. Vedremo”.

Poco prima era toccato a Eva Henger ritornare sul “canna-gate” e finire sotto le grinfie di Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo che l’accoglie calorosamente e le mostra l’RVM in cui Alessia Marcuzzi sostiene che non hanno trovato prove: “Non è così, non è vero che non ci sono le prove perché i fan che sono più attenti e hanno seguito i daytime hanno trovato le immagini e mi hanno mandato altri filmati che usciranno in questi giorni. Ci sono altri concorrenti che si lamentano, ad esempio c’è la Cipriani che dice ‘basta vado dalla produzione perché avete consumato di nuovo’. Ci sono tutti filmati che non sono stati visionati così attentamente come hanno fatto altre persone che sono più fissate con Isola e ce li hanno mandati. E poi: lui ha ammesso in diretta, non ha detto ‘io non ho mai fumato’, ha detto è successo il giorno prima che iniziasse l’Isola e allora fai anche gli altri nomi, non ha negato” dice Eva Henger con calma e con il sorriso di chi la sa lunga. La Toffanin le chiede di ricostruire la vicenda dall’arrivo in Honduras: “E’ venuto a prenderci un pullmino con un autista honduregno e lui subito ha chiesto se poteva comprare la marijuana. Questo signore ci ha guardato malissimo, malissimo, era imbarazzante però ho sorvolato. Arriviamo in albergo e lui lascia la valigia in mezzo alla hall dell’albergo e va da tutte le persone possibili, tutto molto esagerato. Poi durante la cena dove c’eravamo tutti, è arrivata una persona che gli ha consegnato un pacchetto. Lui ha preso questa sostanza, non ha nascosto assolutamente, non ha fatto nulla per nasconderla, non ha camuffato. Niente. Poi hanno annunciato che la mattina successiva ci saremmo spostati in un altro posto. In Honduras ci sono state le elezioni però ci sono le accuse di brogli e quindi ci sono state delle rivolte, hanno bruciato i materassi per strada e ogni 200 metri c’erano i posti di blocco della polizia che non cercava forse la droga, ma le molotov però c’era il pericolo di essere fermati. Se ci fermavano e la trovavano, dillo che tu non ne sapevi niente. Avrei detto ‘non ho visto’ ma non era vero perché avevo visto! Cosa dice la legge? Se vedi un reato e non denunci diventi complice. Io non avevo scelta. A casa tua fai quello che ti pare e non me ne frega niente, se fuma una canna a casa sua fa male a se stesso, ma in casa degli altri fai male anche a me se io devo subire questo fumo passivo”. La Henger assume un tono moralizzatore: “Facciamo tanta campagna contro le sigarette e poi si fa passare le canne per una cosa normale? Non va bene, è illegale. Qui di meno, ma lì tantissimo. La nostra libertà, incolumità di tutti i concorrenti… la Capriotti ha una bimba di pochi mesi, la rivedeva quando aveva 12 anni?”

Silvia Toffanin le fa notare le critiche per le tempistiche sbagliate: “La verità non va in prescrizione – ripete la Henger – A parte che io l’avevo detto anche prima. Poi c’è un altro episodio. Craig ha fatto un confessionale e quando è uscito ci ha detto: “mi hanno chiesto se c’erano sostanze illegali e ho detto di sì”. Qui la Henger si ferma, sospira e si stringe nelle spalle: “Ho pensato: l’ha detto già lui e ora prenderanno provvedimenti. Ma forse Francesco quando è stato chiamato ha negato… non lo so, so che non è stato fatto niente”.

La Toffanin: “Sei molto sotto accusa per questa tua denuncia, hai ricevuto anche minacce di morte”, “Solo sul web perché la gente che incontro per strada non mi dice queste cose in faccia. Però io ripeto: dire la verità con modalità o tempistiche sbagliate non è un reato, fumare le canne, mettere in pericolo altre persone lo è. Il processo non dovrebbe essere fatto a me ma alla persona che ha sbagliato in primis. Se questa persona non l’avesse fatta, io non avrei potuto dire niente. Questa è la cosa grave. Si cavalca ‘perché non prima, perché non dopo’ ma se lui non lo avesse fatto io non avrei potuto dire niente. Doveva trattenersi solo 4-5 giorni ed eravamo tutti amici. Magari Chiara Nasti non finiva dentro un’asciugatrice. Lui la stava mettendo dentro, faceva delle cose assurde. Voi non sapete cosa ho passato perché lui la sera andava fuori di testa”, “Come andava fuori di testa” domanda la Toffanin, “Sì, fumava tutto il giorno e la sera buttava la gente in piscina, buttava le cose”. La conduttrice si dissocia: “Queste sono cose che dici tu”, ma la Henger: “No, ci saranno le persone che man mano usciranno dall’isola e potranno dirlo”. Così la Toffanin: “Ti sosterranno?”, “Tutti no sicuramente, ma ho conosciuto alcune persone che ritengo molto sincere come Chiara Nasti, la Cipriani, Nino Formicola”. E qui la conduttrice le fa una domanda ben strana: “Credi che ti verranno in soccorso, in aiuto?”, “Ma dopo che vedranno i video dove si vede che fuma la canna penso che…”, ma la Toffanin: “Nessuno può provare che sia marijuana, potrebbe essere anche una sigaretta”, “Si veedeeee, si vede che non è una sigaretta! Ehm, dai…”, “Non è vero che si vede, chiedo alla regia di mandare la foto. Io non entro nel merito e nessuno può dire cosa sia. Può essere una sigaretta di tabacco”. La Henger resiste: “Non c’era il tabacco! La produzione dava le sigarette di marca honduregna già fatte, non dava il tabacco, né le cartine”, “Questo lo dici tu, magari ha portato il tabacco da casa…”, “Silvia! Lui la prima puntata non ha detto ‘non ho fumato’, ha detto ‘dì i nomi degli altri’, questa è una conferma, poi ha detto ‘non conta quello che ho fatto prima dell’Isola’ anche questa è una conferma. E’ andato in onda, la gente ha visto, eh”. La presentatrice mette un altro tassello: “Spesso viene messo sotto attacco chi denuncia, lo abbiamo visto anche con le molestie, c’entra il tuo passato?”, la Henger sorride consapevole: “Mi avrebbero impiccata in piazzale Loreto. Ci sono trattamenti riservati ad alcune persone e altri ad altre. Se io tiravo fuori una canna ero sull’aereo prima di finirla. Sicuramente. Ci sono dei pregiudizi verso di me, è innegabile. Si vede da quello che scrivono, tirano in ballo altre cose ma qualsiasi cosa che ho fatto nella mia vita non ho danneggiato altre persone. Non ho fatto cose illegali. Non era illegale fare la pornostar! E comunque non ho costretto Francesco Monte ad assistere o partecipare. Le due cose non si possono collegare”.

Silvia Toffanin esorta la Henger a raccontare quanto avvenuto al figlio Riccardino a 16 anni (il fermo per possesso di marijuana, ndr): “Non l’ho mai giustificato. Il padre si ammalò gravemente e chiesi a Riccardino di dormire con il padre perché io non potevo, avevo una figlia piccola. Ha fatto amicizia con un ragazzo e insieme compravano la marijuana. Furono fermati. Gli diedero i lavori sociali e io continuavo a portarlo anche quando le ore erano finite. Adesso ha 23 anni e da 4 è pulito. E’ ritornato il figlio di prima. E’ stata una tortura, non è vero che non crea dipendenza. Ho vissuto un incubo, da dolce diventava aggressivo verbalmente e poi si metteva a piangere. La droga fa male, io l’ho visto. Una canna diventano due canne e poi venti al giorno. Fanno male”. Silvia Toffanin è comprensiva: “Forse alla tua denuncia all’Isola si è unita anche la tua esperienza di mamma, ti vedo sei una leaonessa che dentro sta piangendo”, “Non volevo rivivere il passato, volevo una cosa bella, peccato è andata così”. La presentatrice fa: “Tornando indietro lo rifaresti?”, “Lo avrei detto, non così però l’avrei detto. Ma Francesco tornando indietro, avrebbe comprato quella cosa?”, “Gliela faremo a lui questa domanda” conclude la Toffanin che però non mantiene la promessa.

Entra Chiara Nasti la concorrente che si è ritirata senza pentimento perché le mancava il fidanzato Ugo e che ha legato molto con Eva Henger. Con sprezzo del pericolo afferma: “Ho un gran rispetto verso Francesco e verso Eva quindi non mi schiero da nessuna parte. Eva sicuramente non è una bugiarda e non lo è mai stata”. Oltre al linguaggio verbale, esiste anche quello del corpo. E ciò che abbiamo capito non ci piace per niente.