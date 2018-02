Droga all'Isola dei Famosi, "Eva Henger ritratta". Francesco Monte e Nadia Rinaldi (forse) salvi

Isola dei Famosi, nuovo flash di Alberto Dandolo per il sito Dagospia. La possibile squalifica di quattro concorrenti, fra cui Francesco Monte, avrebbe subito una battuta d’arresto. Secondo il giornalista del settimanale Oggi e di Dagospia nella notte Eva Henger avrebbe avuto un vuoto di memoria: "Nella notte la denuncia della Henger con l’ausilio del suo lungimirante marito, si sarebbe trasformata in uno stato amnesico. La memoria latita quando le offerte incombono? Finirà come sempre a tarallucci e vino? Ah, saperlo…".

A stretto giro è arrivata la replica, a Dagospia, di Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger. "Nessuna offerta per il silenzio di Eva, e anche se ci venisse fatta, non l'accetteremmo - fa sapere sempre Dangolo su Instagram - Siami pronti a querelare chi lo insinua". Il giornalista fa un passo indietro ma solo su eventuali offerte: "Pur senza tornaconto, Mediaset imporrà il silenzio a Eva, che non tornerà sull'argomento 'canne all'Isola'", si legge sul post.

In un post, pubblicato ieri sera su Dagospia, il giornalista sempre molto ben informato, aveva riferito di una riunione in corso a Mediaset dove sul tavolo ci sarebbe stata l’ipotesi di una triplice squalifica (Monte, Rinaldi e una persona della produzione, ndr) con una quarta persona in bilico. Aveva anche rivelato che la marijuana sarebbe stata già in Honduras.

Lunedì sera, nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi leggerà i provvedimenti presi dalla Mediaset ed Endemol.