Trema l'Isola dei Famosi 2018 dopo l'indiscrezione bomba lanciata da Alberto Dandolo sul sito "Dagospia". Riunione in corso a Mediaset sul caso marijuana denunciato da Eva Henger prima dell'eliminazione al televoto: secondo il giornalista i naufraghi Francesco Monte e Nadia Rinaldi sarebbero a rischio espulsione. "Sarebbe in corso una riunione a Mediaset per il canna-gate - scrive Dandolo in un post pubblicato sul sito - e si starebbe valutando l’espulsione di Francesco Monte, Nadia Rinaldi e di un membro della produzione. In bilico anche una quarta persona con un ruolo "pesante" nel reality. Si sussurra che la "maria" fosse già lì ad accogliere il cast. Che succederà?". Il quarto espulso dal ruolo "pesante" potrebbe essere l'inviato del reality (ed ex cognato di Monte) Stefano De Martino?