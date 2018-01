L'Isola dei Famosi, Francesco Monte e la marijuana: bufera su Alessia Marcuzzi

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata in maniera "fumosa" ed è finita nella m**** Non tanto per il clistere di Nadia Rinaldi a Rosa Perrotta quanto per gli spinelli denunciati da Eva Henger. Alfonso Signorini ha polemizzato con un tweet, mentre i social si sono spaccati tra proibizionismo e liberalizzazione. E sono tante le domande rimaste senza risposta.

La legalizzazione della canna in prima serata ancora mi mancava. — Alfonso Signorini (@alfosignorini) 29 gennaio 2018

"Oi mariana, mariaaa, mariaaa"

Eva Henger ha sorpreso Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Mara Venier rivelando che Francesco Monte aveva fumato cannabis durante la permanenza a Villa La Palma. Il suo chiaro intento era: “muoia Sansone con tutti i filistei” cioè fuori io, fuori lui a norma di regolamento. Tuttavia la denuncia è finita in bagarre, oscurata dalla conduttrice che ha battuto un fuori campo affatto convincente: “Il programma è iniziato ufficialmente lunedì sera quando siete arrivati sulle rispettive isole, quello che è successo prima non mi interessa e perché lo dici solo adesso? Che poi io sia contraria all’uso delle droghe è un’altra cosa”. La Henger ha insistito chiamando in causa gli altri naufraghi e lo stesso Monte: “Non è vero che ti sei fatto spinelli per tre giorni? Ci sono anche i filmati”. Il modello tarantino ha avuto un’esplosione di rabbia ma non ha negato: “Non giudicare me sul privato altrimenti io posso giudicare te per le tue scelte passate” (sgradevole e improprio: se ognuno non dovesse esprimere un giudizio in base a errori passati, il mondo vivrebbe in un piacevole silenzio). Gli altri concorrenti, sprezzanti della verità, si sono trincerati dietro un silenzio omertoso nella speranza di passare inosservati nella Palapa umidiccia. Perché le cose serie sono altre: i cocchi che non si aprono, le porzioni diseguali, i clisteri. Lo sa bene Alessia Mancini che aveva fatto una polemica biblica con Cecilia Capriotti per due tiri di sigaretta in bagno ai tempi della villa. Solo Nino Formicola si è esposto: “C’era chi fumava sigarette e chi fumava altro. A me l’odore non dava fastidio e non importava”.

Stefano De Martino è corso in aiuto dell’ex parente: “Vi sono venuto a trovare due volte e non mi hai mai detto niente, Eva. Lo dici adesso per vendicarti della nomination”. In verità, la Henger smentisce la circostanza: “Lo sapevano tutti, anche una persona della produzione”.

Le voci si sovrappongono e l’accusa choc finisce in un veloce sdoganamento della cannabis in prima serata su Canale5 davanti a 4,6 milioni di telespettatori ( fra cui un’ampia percentuale di adolescenti) e il 24,8% di share. La Marcuzzi non ha concesso nemmeno un: “verificheremo, indagheremo e prenderemo dei provvedimenti se sarà necessario”. La cosa non piace ad Alfonso Signorini, opinionista del Grande Fratello Vip che twitta: “la legalizzazione della canna in prima serata ancora mi mancava”. Molti utenti del social network sono d’accordo con lui, molti altri gli ricordano che non può dare lezioni e non può fare il giudice indignato del buoncostume perché “ha difeso il sesso orale in diretta nella casa del GF”, diseducativo e illegale (atti osceni in luogo pubblico) come l’erba. La teoria degli utenti è che entrambe le situazioni facciano bene agli ascolti e dunque: “chi è senza peccato scagli la prima pietra”.

"Cannabis-gate"

Sul profilo ufficiale Facebook dell’Isola dei Famosi ci sono diversi post sulla puntata di ieri sera, ma nessuno che faccia riferimento alla bomba d’erba della Henger che ha monopolizzato la prima mezz’ora di trasmissione. Fiumi di filmati sulla Cipriani in preda a una crisi isterica al momento del tuffo dall’elicottero, sulla baruffa Rosa-Naldi per il cocco e nemmeno un fermo immagine sulla lite Monte-Henger. Strano. Evidentemente se fosse stato tutto chiarito, lo avrebbero riferito.

Uno vorrebbe non essere sospettoso però le analogie con l’armadio-gate e le discrepanze sono evidenti pure a me che senza occhiali entro nelle macchine degli sconosciuti. La sensazione è che Francesco Monte stia alle canne come Cecilia stava all’armadio (però che coppia!). Il modello è entrato con l’areola e, a costo di distorcere la realtà e il buon senso con le leggi della fisica in possesso degli alieni, deve restare nel reality e uscire sposato con Paola Di Benedetto. Intoccabile? Forse, anche se parte dei social ne chiedono l’espulsione.

Partiamo dall’assunto che Eva Henger abbia “sputtanato” Monte per vendetta. E’ vero, è assodato, lo ha fatto per quel motivo, non perché è la paladina della vita sana e ha sposato le posizioni proibizionistiche di Carlo Giovanardi. Ma ciò non toglie la gravità del fatto in sé. Possibile che in Italia finisca sempre sotto accusa chi denuncia e mai chi ruba? L’Isola dei Famosi è il secondo programma Mediaset dove la “Maria” girerebbe liberamente e non parliamo della De Filippi anche se lo show cui ci riferiamo è “Amici”. In quel caso, Queen Mary diede agli allievi una pena rieducativa (pulire le strade di Roma), mentre ieri Monte è stato protetto dalla corazzata Potemkin e osannato per il bacio da laguna blu a Paola.

"Le domande che non ti ho fatto"

L’ambiguità della vicenda fa porre qualche domanda. Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Mara Venier hanno lasciato in sospeso una serie di domande: “Come ha fatto Monte a introdurre la marijuana in Honduras nonostante i controlli agli aeroporti? E se l’ha presa in Honduras, l’ha comprata direttamente o tramite una terza persona? E chi? Possibile che con tutte le telecamere di Villa La Palma nessuno della produzione se ne sia accorto? Monte è ancora in possesso dell’erba? Perché nessuno, nemmeno gli opinionisti, hanno chiesto al ragazzo di chiarire, di spiegarsi? Quanti spinelli si è fatto? Uno o ha fumato per tre giorni di fila come sembra aver detto la Henger? Da quando il regolamento è entrato in vigore? La Marcuzzi ha detto più volte che per i concorrenti l’isola era iniziata prima perché le riprese erano iniziate già in villa, ma ieri sera ha fatto marcia indietro sostenendo che il programma è cominciato quando hanno messo piede sugli isolotti. Quale delle due? E se fosse vera la seconda versione, non avrebbero potuto mandare le immagini della villa, che parte di programma era? Siamo di fronte all’ennesimo pongo-regolamento? Il punto non è giudicare le abitudine di Monte ma le abitudini di Monte nel rispetto del regolamento.