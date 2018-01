Eva Henger prova a far cacciare Monte dall'Isola dei Famosi: "Fuma marijuana"

Eva Henger fa la spia su Francesco Monte nel tentativo di farlo cacciare: “In base al regolamento dovrebbe essere squalificato. Ha portato la droga in trasmissione! È vero o no che hai fumato marijuana in Villa? C’è una clausola del contratto sul divieto di droghe con squalifica immediata. Mi ha offerto pure un tiro e quando gli ho detto no, mi ha allontanato con un gestaccio. Da quel momento è cambiato". “Ma cosa stai dicendo? – ha replicato Francesco Monte viola in volto - Attenta alle parole perché ce la vediamo in tribunale! Il tuo è un colpo basso. È come se io giudicassi le tue scelte private fatte in passato. Cosa c’entra questa cosa con la nomination!”.

Sia Alessia Marcuzzi sia Mara Venier le chiedono perché non l’ha detto prima e la conduttrice spazza via ogni dubbio: “L’Isola dei Famosi è cominciata lunedì sera quando siete arrivati in spiaggia. Cosa è successo in Villa a me non interessa per quanto io sia in disaccordo con l’uso di fumo e droghe”. La Venier, Bossari e Stefano De Martino non gradiscono le sue rivelazioni a babbo morto: “Perché non l’hai detto una settimana fa?”. Eva ha provato la vendetta in extremis puntando alla squalifica di Francesco Monte, ma sembrava il ritratto della bile.

Più tardi, in occasione di una sorpresa, dirà alla Marcuzzi: “Si era confidato, mi aveva raccontato tutto della famiglia Rodriguez, dopo la canna non mi ha più parlato. Io facevo da mamma a questi quattro giovani. Quando tornerà a casa si deve disintossicare”. Già Eva Henger è poco credibile come confidente (visto che come opinionista di Barbara D’Urso prese le difese di Cecilia Rodriguez), figuriamoci come Madre Teresa di Calcutta.