Roma, rimosso il cartello anti-aborto

È stato rimosso il maxi cartello anti-aborto, con un feto nel grembo materno, firmato da ProVita e affisso nei giorni scorsi a Roma in via Gregorio VII. La foto della parete dell’edificio, di nuovo vuota, è stata diffusa in rete dal sito Aurelio in Comune. La gigantografia con alcune frasi aveva creato una violenta polemica sui social network e la richiesta, arrivata da più parti con l’hastag #rimozionesubito. «Oggi - fanno sapere dalla rete Aurelio in Comune - l’intervento del Comune di Roma che ha proceduto alla rimozione».