Lazio, Luis Alberto rinnova fino al 2022

Il fantasista spagnolo Luis Alberto ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2022: ora è ufficiale. Il comunicato del sito biancoceleste conferma la firma: guadagnerà circa 1.8 milioni con stipendio a salire per gli anni successivi. Lotito e Tare hanno scelto la stessa strategia usata per Immobile e Milinkovic rinnovando i contratti con largo anticipo rispetto alla scadenza. Resta fuori solo Stefan De Vrij che da qualche giorno potrebbe firmare con un altro club avendo il contratto in scadenza a giugno. Il diesse resta ottimista sulla trattativa ma non si registrano novità in attesa della sospirata fumata bianca.