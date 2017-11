Pensione anticipata solo per i lavori usuranti, sei d'accordo?

La trattativa sulla riforma delle pensioni tra Governo e sindacati resta aperta e viene rimandata a domani, sabato 18 novembre, per tentare di chiudere un accordo sui problemi ancora aperti. Per ora l'esenzione dallo scatto riguarda solo 15 categorie di lavori usuranti: per loro saranno necessari 30 anni di contributi e aver svolto lavori gravosi per 7 anni negli ultimi 10 per accedere alla pensione. I sindacati però vorrebbero ampliare la platea. Dì la tua con il nostro sondaggio