Roma, chiusa fino a settembre la metro A. Bus stracolmi, scatta la protesta

La linea A della metropolitana di Roma non sarà attiva nella tratta compresa tra Termini e Arco di Travertino da oggi al 3 settembre per consentire lo svolgimento di lavori di completamento della stazione San Giovanni della linea C della metropolitana e del nodo di interscambio. Nella tratta interrotta è in funzione la linea di bus navetta MA4, che segue lo stesso percorso della metro a con fermate intermedie nei pressi delle stazioni chiuse. Il servizio della metro a resta regolare sulle tratte Termini-Battistini e viceversa, e Arco di Travertino-Anagnina e viceversa. Invariato anche l'orario di servizio: sia la metro a che il servizio navetta sono attivi dalle ore 5.30 alle ore 23.30 (il venerdì e il sabato sera ultime corse alle ore 1.30). Nelle ore notturne, l'intero percorso della linea A è servito dalla linea bus notturna N1.

L'interruzione estiva della linea A della metropolitana, fa sapere il Campidoglio, è indispensabile per consentire le lavorazioni finali che precedono l'apertura della stazione San Giovanni della metro C. In particolare, le attività che si svolgeranno prevedono lo smontaggio dei ponti metallici sotterranei che hanno permesso di realizzare la galleria di sotto-attraversamento della linea A della metropolitana da parte della galleria di metro C. La parziale interruzione della linea è necessaria per consentire lo svolgimento di tale attività in totale sicurezza e per svolgere i successivi collaudi.

Inevitabile la valanga di critiche, e insulti, che si scatena sui social contro una decisione che, seppur necessaria, crea indubbi disagi a cittadini e turisti: centinaia di foto postate dai viaggiatori sui social mostrano stazioni e fermate gremite di persone in attesa di un mezzo, le lamentele si sprecano e il servizio infoatac, di relazioni con la clientela via Twitter, ottimo per la verità, viene raggiunto da centinaia di messaggi di chi si muove con i mezzi pubblici e, trovata la metro A chiusa, cerca in emergenza una soluzione alternativa. Le polemiche sono legate soprattutto allo scarso preavviso dell'interruzione del servizio della metropolitana e alle poche navette sostitutive che, nelle prime ore del mattino, vengono letteralmente prese d'assalto da Arco di Travertino verso il centro, e faticano a smaltire i vagoni pieni della metropolitana.