Soldi pure a Plauto e Ovidio. Ecco tutti i regali del Parlamento

È la giostra della generosità italica, ancor meglio il frullato delle marchette. Dai di qua, dai di là, matura l’indignazione come effetto collaterale fin quando tutto cambia per non cambiar nulla. È la politica territoriale, ognun per sé e paga Pantalone, e così di dazioni v’è un’antologia che non risparmiò nessuno. Neanche quel governo Monti di compassati tassatori, che applicò la famigerata «cura da cavallo» all’Italia. L’ultimo stanziamento arriverà in questi giorni al Senato: 9 milioni per celebrare i classici Plauto e Ovidio.

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI