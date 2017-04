Salva un pastore, mangia l’agnello (e mandaci la foto)

Nonostante l'ultima crociata politicamente corretta sostenga il contrario, Pasqua non è Pasqua se in tavola non trova posto l'agnello preparato secondo le ricette della tradizione. Una tradizione che nel tempo ha trasceso la semplice dimensione culturale, diventando parte integrante anche del tessuto economico, con numerose aziende specializzate nell'allevamento, nella macellazione e nella commercializzazione di una vera e propria eccellenza italiana.

Per questo, Il Tempo ha deciso di coinvolgere i propri lettori in un'iniziativa semplice quanto sentita: fate una foto della vostra tavola pasquale con sopra l'agnello - cucinato come non importa - ed inviatela a redazione.web@iltempo.it . Tutte le foto arrivate in redazione saranno pubblicate sul nostro sito. Auguri (e buon appetito) a tutti i lettori del Tempo.