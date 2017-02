Pallotta: niente stadio? Io me ne vado

Il messaggio è chiaro, non lo ha ancora detto ufficialmente ma la cosa appare scontata per chi respira levincende di Trigoria e non solo: senza stadio Pallotta se ne va. E con lui tutti i milioni fin qui investiti (a spanne un centinaio quelli messi sulla squadra, senza considerare i 65 spesi finora per il progetto dello stadio fantasma).

Una «catastrofe» per i tifosi romanisti in primis, ma anche per il sistema calcio italiano: fine dell’avventura americana, ma anche dei capitali esteri da investire nel nostro Paese. Attorno a Trigoria torneranno ad aleggiare improbabili emiri (tipo quelli già visti nel recente passato con villetta a schiera nell’entroterra umbro, Alfa Sud e cappotto di cammello fuori misura) o imprenditori più o meno russi pronti a investire soldi inesistenti.

