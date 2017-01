Sul blog di Grillo un plebiscito per il Salva-Raggi

Qualsiasi cosa succeda ora Virginia Raggi ha il suo salvagente. Gli iscritti al blog di Beppe Grillo hanno infatti approvato a grande maggioranza il nuovo codice di comportamento del M5S che non prevede espulsioni automatiche per gli eletti che ricevano un avviso di garanzia. Per molti la "svolta garantista" del comico è legata alle inchieste che hanno coinvolto di Campidoglio. In questo modo qualora la sindaca dovesse essere indagata potrà decidere di rimanere al suo posto o al massimo di autosospendersi come ha fatto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Non solo il "sì" degli oltre 36 mila grillini (91% dei votanti) consegna a Beppe Grillo e al collegio dei probiviri da lui nominato potere assoluto nel decidere quando e come gli esponenti del Movimento debbano essere espulsi.