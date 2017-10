Nokia prosegue sulla tortuosa strada del rilancio, dopo i disastrosi anni dell'accoppiata con Windows Phone e la successiva acquisizione dei diritti del marchio da parte di HMD Global. La compagnia finlandese nell'ultimo anno ha sfornato un’intera nuova famiglia di smartphone Android, dal Nokia 8 al Nokia 3, con un discreto successo commerciale. Oggi a quella famiglia si aggiunge un altro membro, il Nokia 7.

Lo smartphone va a piazzarsi nella lunga lista dei dispositivi medio gamma, ma non manca qualche caratteristica che lo differenzia dai rivali. Il display è un IPS LCD da 5.2 pollici con risoluzione Full HD, mentre la scocca dello smartphone è in alluminio. La parte posteriore del dispositivo, su cui è inserito il lettore d’impronte, è protetta da un vetro Gorilla Glass, montato per la prima volta su un dispositivo della nuova famiglia Nokia, che va a completare un design curato ed elegante. All’interno lo smartphone è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 630, uno standard per i dispositivi di fascia media, e di 4GB o 6GB di RAM. La memoria interna è da 64GB espandibile con microSD.

Il comparto fotografico, da sempre fiore all’occhiello dei terminali Nokia, sembra essere all’altezza dei predecessori, con caratteristiche eccellenti per uno smartphone medio gamma. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel, con ottica Zeiss, rapporto focale f/1.8 e flash dual-tone, mentre quella anteriore è da 5 megapixel. L’applicazione Zeiss imaging experience permette di personalizzare gli scacchi, come nella modalità bothies, in cui sarà possibile scattare con entrambe le fotocamere contemporaneamente e creare foto “doppie”.

Il Nokia 7 arriverà con Android 7.1.1, in attesa dell’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, e sarà disponibile dalla prossima settimana solo nel mercato cinese, in linea con le strategie adottate da Nokia anche per i modelli precedenti. Il prezzo, convertito, si aggira intorno ai 320 euro, ma per ora, a noi occidentali, non resta che aspettare nuove notizie.