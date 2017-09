Twitter è in crisi, la pubblicità stenta a decollare e dopo anni di annunci ed esperimenti arriva la rivoluzione: il social network è pronto a "sfondare" il limite dei 140 caratteri, passando esattamente al doppio: 280. Ma non avverrà subito. Al momento si tratta di una fase di test che coinvolgerà un numero limitato di utenti e la novità non interesserà i tweet in lingua cinese, giapponese e coreano perché, spiegano da San Francisco, con l'utilizzo degli ideogrammi i messaggi postati sul social già contenevano circa il doppio delle informazioni rispetto a quelli scritti con caratteri alfanumerici. Secondo i calcoli di Twitter, infatti, il 9% dei micropost scritti in inglese raggiungono i 140 caratteri, contro l'appena 0,4% di quelli in giapponese.

Can’t fit your Tweet into 140 characters?



We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. https://t.co/C6hjsB9nbL — Twitter (@Twitter) 26 settembre 2017

"Vogliamo che tutto il mondo, in tutto il mondo, possa esprimersi facilmente su Twitter: allunghiamo a 280 caratteri", ha spiegato il gruppo americano. "E' un piccolo cambiamento ma un grande passo per noi", ha twittato il fondatore Jack Dorsey in un messaggio - questo sì - di 280 caratteri. L'annuncio ha fatto balzare il titolo in Borsa, che resta comunque ben lontano dal valore di esordio nel 2013. Alla base della scelta del gruppo la necessità di attirare più pubblicità, che nel social network dell'uccellino non vola come nel rivale Facebook.