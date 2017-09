Cresce l'attesa a Cupertino: Apple presenterà iPhone 8 e iPhone X

Cresce l’attesa per il lancio dei nuovi iPhone, in programma per il prossimo 12 settembre. L’appuntamento è avvolto come sempre dal mistero: dalle voci circolate, Apple dovrebbe presentare non solo i consueti aggiornamenti ma l’iPhone 8 e, soprattutto, iPhone X (senza tasto home al costo di mille euro).

Da tempo si parla dei nuovi prodotti che arriveranno nel decimo anniversario dell’iPhone, di cui finora sono stati venduti oltre 1,2 miliardi di esemplari. L’evento si terrà per la prima volta allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, alle 19 ora italiana. L’ipotesi di far seguire all’iPhone 7 nuovi modelli tra cui un iPhone completamente nuovo, più grande e più costoso, per festeggiare i 10 anni del dispositivo, ha fatto sbizzarrire gli esperti.

In rete trapelano da giorni informazioni: in particolare per l’iPhone 8, si parla di sistema operativo iOS 11, di un sistema a doppia lente, di nuovi effetti, nuovi sfondi, nuovi formati di registrazone video, nuove emoji animate e una nuova tecnologia di riconoscimento facciale. Sarebbe poi confermato il pannello Oled e la tecnologia True Tone Display.