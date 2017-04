Project Scorpio: potenza e risoluzione 4K

Il mercato delle console da gioco sta diventando sempre più simile a quello degli smartphone: un nuovo dispositivo ogni anno, con qualche lieve modifica rispetto al precedente. Così, dopo l’uscita di Playstation 4 Pro, Microsoft ha annunciato Project Scorpio, che verrà lanciata sul mercato a solo un anno di distanza da Xbox One S. A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, l’annuncio non è arrivato con un grande evento, bensì tramite un approfondimento di Digital Foundry, una sezione dedicata al lato tecnico dei videogiochi del sito Eurogamer.net molto seguita dagli appassionati. E proprio quest’inusuale presentazione dice molto sugli intenti di Microsoft, che stavolta punta tutto sulla potenza dell’hardware.

Project Scorpio si presenta infatti come la console da gioco più potente sul mercato: sarà la prima a permettere su tutti i giochi una risoluzione di 4K nativi, cioè senza bisogno di ingrandire l’immagine per adattarla a uno schermo 4K, grazie a una grande capacità di calcolo, 6 TeraFlops al secondo, e a 12 gigabyte di Ram, un valore mai visto su una console. A questo si aggiunge l’utilizzo delle librerie DirectX 12 e un hard disk da 1 TB. I numeri ci sono tutti. La curiosità anche. Manca ancora un elemento importante: i giochi. Microsoft ha già chiarito che Project Scorpio non andrà a sostituire Xbox One e che quindi gli stessi titoli usciranno per entrambi i sistemi. Questo, data l’importanza delle esclusive per il lancio di una console, genera un grande punto di domanda. Un’altra riguarda la potenza e l’ha sollevata l’analista Michael Pachter, che si chiede quanto sia utile una console progettata per uno schermo 4K quando sono ancora pochissimi a possederne uno. I dubbi sono ancora molti, ma si avvicina l’E3 di Los Angeles, la più grande fiera dedicata ai videogiochi. Lì Microsoft dovrà chiarire molte questioni, ma soprattutto dovrà chiarire un punto fondamentale per la riuscita o il fallimento del lancio della console: il prezzo.