Local Freddie, l'app italiana per vivere a pieno Londra

Nata a Londra solo pochi mesi fa da un'idea tutta italiana, Local Freddie è l' applicazione per iOS e Android che permette di visitare la città come mai prima d' ora. Oggi sono disponibili oltre 80 guide locali che sfioreranno le 100 entro fine anno, per vivere la City attraverso tour personalizzati con le persone del posto.

Con l'app Freddie è possibile scoprire Londra «a la carte» selezionando la propria guida locale così come il tema del tour che si vuole intraprendere. Molte sono, infatti, le aree d' interesse che l'utente può selezionare, quelle che l' applicazione presenta come Tag of Interest, ovvero gli argomenti o conoscenze che il Freddie e il turista hanno in comune e possono condividere: dai parchi ai mercatini vintage, dalle gallerie d' arte ai pub più in, passando per la night life e molto e molto altro ancora. Una volta espressa la propria preferen za, l' app mostra l' elenco di freddie, ovvero le guide locali disponibili in base a data e orario preferiti. A questo punto non resta che scegliere il proprio compagno di avventura e il gioco è fatto. Tutto il resto è empatia, scoperta, divertimento e ricordi.

L' app si scarica gratuitamente, mentre al servizio si accede attraverso pagamento elettronico con la registrazione della carta di credito o debito tramite il servizio Stripe che assicura la protezione dei dati inseriti. Il costo di una singola ora è di 27 sterline ma in fase di prenotazione è possibile usu fruire di sconti e promozioni.

Il costo è atour, non a partecipanti e questo vantaggio economico permette a piccoli gruppi di spendere cifre minime. Local Freddie si rivolge a chiunque abbia voglia di scoprire una Londra diversa o alternativa: troviamo freddie che ci introducono a una città a misura di bambini, che ci accompagnano a fare shopping, nei pub o nei ristoranti veramente caratteristici, che ci aiutano a districarci nel dedalo dei trasporti pubblici, che ci suggeriscono dove trovare un buon ristorante.