La rinascita dal terremoto parte dai prodotti tipici del territorio

Ridare speranza alle comunità devastate dal terremoto -– che proprio oggi è tornato a colpire con violenza nelle Marche - creando una piattaforma di contatto fra produttori e consumatori e un marchio De/Co comunale o sovracomunale che attraverso l'individuazione di prodotti tipici possa dar loro il giusto valore, riconoscibile universalmente.

Politici, operatori di settore e cittadini saranno oggi nell’Aula magna dell’Università La Sapienza finalmente insieme per la prima volta a un anno e mezzo dal sisma, per discuterne e per costruire il «Laboratorio della Rinascita», creato per la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici dei territori coinvolti. Sarà la prima importante occasione di incontro condiviso per la ripresa economica di questi territori con la costruzione di una piattaforma di contatto tra produttori e compratori. Presente, tra gli altri, anche la sindaca di Roma Virginia Raggi.