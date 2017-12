Sant'Alberto, al Pigneto la pizza "sposa" i liquori

Romana, con il bordo basso e croccante, oppure napoletana, con il cornicione alto e morbido. Oppure ancora con la farina integrale. Sono le possibilità di scelta che offre la pizzeria Sant'Alberto, aperta da poche settimane, una new entry che va ad arricchire l'offerta gastronomica al Pigneto. E tra le possibilità c'è anche quella di ordinare la pizza pane, un impasto particolarmente soffice da accompagnare con una serie di ingredienti scelti per esaltarne le qualità: pastrami, stracciatella di burrata, lingua di bovino, hummus, formaggi, roast beef. Il tutto utilizzando impasti ad alta digeribilità, con lieviti madre e lunghi tempi di maturazione.

Cosa ci sarà in lista? Le classiche, come funghi, napoletana, capricciosa e margherita, e poi quelle con le verdure di stagione e quelle che si arricchiscono con prodotti d’eccellenza. Nel menu ci saranno circa 30 pizze tra bianche, rosse, focacce e pizza pane. Dal forno, non mancheranno anche gli omaggi alla cucina tradizionale come la pizza Gricia e la pizza Parmigiana, e poi, naturalmente, i fritti e le bruschette.

Ma il locale aperto da Dany Di Giuseppe e Gino Cuminale (La Pariolina, Porto Fluviale, Ciclostazione Frattini, i due Ercoli e – da poco – Rosti), ha anche la parte liquoreria. Nel progetto la volontà è di trovare nuove occasioni per consumare i liquori, anche grazie ai drink pre-batched, ovvero cocktail pre miscelati con aggiunta di liquore, e i twist on classic: i drink classici modificati dall’estro del bartender.

Sant’Alberto, Pizzeria – Liquoreria, Via del Pigneto 46 – Roma, Tel. 06. 7013827, Aperto tutti i giorni 18.30 - 01, www.santalbertopizzeria.com