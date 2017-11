I voti che arrivano durante la settimana sono veri? Bene! Vuol dire che al Grande Fratello Vip sono nate tre coppie, i famigerati "Ceciazio", le Ivanellis e gli Oneston che oggi hanno ricevuto uno striscione.

"Fuffiway, bomberway, armadioway"

Improbabili, imprevisti, incredibili. Il successo degli "Oneston" sta offuscando perfino la becera storiella dell’armadio. È scoccata la scintilla dell’amicizia tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, 14 anni di differenza. Due universi lontani che si sono tesi la mano. Tonon milanese serio, pacato, morigerato, forbito. Onestini palestrato, scanzonato, casinista, urlatore. Il loro rapporto è nato per scherzo e si è trasformato in un legame travolgente. All'apparenza puro e spontaneo. Quando Tonon non ha vicino Luca lo cerca e viceversa. Un mix di allegria e tenerezza che ha portato l’opinionista ad abbandonare gli antidepressivi. Ieri notte ha subìto un gavettone di dimensioni epiche. Tonon si è innervosito ma non è riuscito ad arrabbiarsi. Ha perfino sopportato che Luca dormisse nello stesso letto. “Per non dargli fastidio mi sono messo in un angolo e stamane mi sono svegliato con il mal di schiena” ha rivelato Onestini. Se Luca facesse tutto per strategia sarebbe davvero bravo.

Intanto però gli "Oneston" hanno conquistato il popolo del web: li sognano a Pechino Express, li immaginano in un programma tutto loro, li vorrebbero per sempre dentro la Casa del GF Vip a urlare: “It’s ok, it’s ok, bomber way”. Ed è da qui che è nato il tormentone lanciato da Luca e diventato virale: “Alza le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita”. Ripetetelo due, tre volte e sul volto spunterà un sorriso. Così, come se ci fosse il pilota automatico. Gli Oneston non hanno in comune solo le facezie, condividono anche una certa visione della vita. Stasera, Moserino si è vantato: “A tavola e a letto nessun rispetto” e Tonon: “Non ho mai sentito una cosa più volgare”. Che piallata!

"Ivanellis"

Altra “ship” (da “friendship”) è quella tra la finalista Giulia De Lellis e la modella ceca Ivana Mrazova. Si chiamano “ciccia” da quando sono entrate, progettano una vita insieme dopo il fatidico 4 dicembre e si intendono al volo. Meno spassose degli Oneston ma perfettamente in simbiosi. “Se potessi ti darei la mia immunità perché la finale senza di te non sarebbe la stessa cosa” ha detto la De Lellis a Ivana, in nomination questa settimana. “Ho la cellulite?” “No, è la luce che cade male”. Piccole attenzioni che scaldano il cuore. Possono piacere o no però tutti concordano che sia un’amicizia genuina: nessuno si sarebbe legato alla modella senza followers. Ivana, ignorata dal GF Vip, è stata adottata dal pubblico giovane.

Oggi le due coppie sono state celebrate da uno striscione: “Ivanellis e Oneston siete il nostro GF”. Talvolta Davide sconfigge Golia.