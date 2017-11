Grande Fratello Vip, Jeremias bacia Aida. È nato un nuovo amore

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica nuova coppia? Dopo il successo mediatico del tandem Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser, il Grande Fratello Vip ha stimolato nuove conoscenze.

Ieri sera Aida, Jeremias, Ignazio e Cecilia hanno cenato nel club. Tutti visibilmente su di giri. Cecilia e Ignazio si sbaciucchiavano rumorosamente finché la Yespica non è sbottata: “E basta! Aspettate il letto per farlo!”. In verità, la venezuelana era alticcia: bella, sensuale e terribilmente provocante. Ha stuzzicato il fratello più geloso dei due mondi con movenze sexy per tutta la sera, lo ha invitato a ballare e lui ha rifiutato (suscitando l’orrore del web) e infine il Rodriguez abbandonato è scoppiato in lacrime. La venezuelana lo ha consolato e poi, in spagnolo, avrebbe ricevuto informazioni da Cechu su come appartarsi in confessionale dietro la tenda più muta d’Italia.

Tornati dal club, indovinate chi è finito in confessionale? Aida e Jeremias. Le lancette giravano, giravano, giravano. L’attentissimo popolo di Twitter sostiene di aver sentito che parlavano di un bacio furtivo e dunque di un tradimento ai danni di Geppy, il fidanzato napoletano della showgirl che questa settimana è in nomination. Il risveglio stamattina è stato abbastanza distaccato e non ha sciolto i dubbi: lei pensierosa in giardino e lui a fare la ronda fuori dalla stanza segreta dove Cecilia e Ignazio hanno consumato davanti a migliaia di telespettatori. Finalmente.