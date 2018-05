Martedì prossimo su Canale 5 (ore 21.40) andrà in onda la sesta puntata del Gf15 condotto da Barbara d’Urso. La conduttrice ha concesso tre anticipazioni su reality show al centro delle polemiche.

Innanzitutto il pubblico attraverso il televoto avrà la possibilità di scegliere il primo finalista, poi ci sarà un nuovo ingresso. Si tratta di “un donnone, una donna molto formosa”. L’indizio porterebbe alla brasiliana Fabiana Britto il cui fisico burroso è finito sulla copertina di Playboy.

La donna dovrebbe essere ospite per 24 ore come lo è stato Rodrigo Alves, il Ken umano. La terza e ultima anticipazione riguarda “una cosa molto forte, per ora non vi dico cose più specifiche. Forse ve lo dirò domani a Pomeriggio 5, ma è una cosa pesante”. Potrebbe trattarsi di un’eliminazione a sorpresa.