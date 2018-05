Grande Fratello: Rodrigo Alves, il Ken umano, saluta la Casa con una confessione

E’ durata 24 ore la presenza di Rodrigo Alves nella casa del Gf15. L'ospite è tornato agli impegni di tutti i giorni e oggi pomeriggio potrebbe essere a "Pomeriggio Cinque" da Barbara d'Urso. Il Ken umano si è fatto apprezzare dagli inquilini per garbo, educazione e disponibilità. Bravissimo ballerino, ha trovato una particolare intesa con Simone Coccia Colaiuta. Ieri hanno parlato a lungo nella vasca idromassaggio e Rodrigo ha fatto un massaggio plantare al fidanzato della Pezzopane che lo ha convinto a lasciargli il numero di cellulare. Alves ha anche confessato: “Vorrei che mi chiamassero Rodrigo. Sono i media che mi hanno soprannominato Ken, va bene, ma io sono altro”. Gli inquilini della casa del Grande Fratello lo hanno salutato in maniera affettuosa: per Angelo Sanzio è “unico”, per Luigi Favoloso è “speciale” e per Danilo “un grande”. Lucia Orlando, in mezza crisi con Filippo Contri, ha commentato: “Abbiamo conosciuto una persona mondiale, conosciuta in tutto il mondo, cioè hai pranzato e cenato con Ken…e noi mai vestite da Barbie c***o”, mentre Alessia ha messo l’accento su un aspetto: “Che umiltà”.