Bobby Solo spezza il cuore alla figlia Veronica, cambia versione e l'abbandona di nuovo

Una seconda serata del Grande Fratello da schiaffi in faccia e nell’anima per Veronica Satti, la figlia ripudiata da Bobby Solo. La conduttrice della Casa di Cinecittà Barbara D'Urso le mostra l’ultima delicatissima intervista del papà-cantante che ancora una volta diceva no al ricongiungimento e parla di richiesta ridicola. La ragazza ha una nebulosa al posto del cervello però certe convinzioni sono ben radicate: “Non sono io che ho cercato la tv e i giornali. Mi sono svegliata una mattina in un vortice mediatico che non volevo e solo grazie a te ho potuto dire la mia. Non è ridicolo volere il ricongiungimento, se lo è per lui, non lo è per me. Non mi arrenderò. Questo è il mio GF, quello di Veronica Satti, non quello della figlia di Bobby Solo E’ stato lui a dire al mio avvocato di non cercarlo se non tramite legali”.

La conduttrice del reality, che ribadisce che lo scopo della partecipazione della giovane al Grande Fratello era quella di riabbracciare il papà, la invita a lanciare un appello: "Ti ho cercato e ti voglio rivedere - dichiara Veronica - come donna sono confusa, ho bisogno di risolvermi come donna, lui è stata una mancanza, c’è stato e poi mi ha abbandonato, questo è stato uno choc. Non mi arrendo, ci provo ancora".

L'opinionista Malgioglio non può evitare di dire la sua: “Bobby Solo ha cantato l’amore per una vita e lui continua a rifiutare l’abbraccio di una figlia. Non mi è piaciuto che abbia detto che sono pagato per dire certe cose. Dico quello che penso e dico che sta sbagliando. Abbraccia tua figlia! Se avessi io una figlia sarei felicissimo”. Barbara D’Urso fa entrare Mimma, l'ex di Bobby Solo e mamma di Veronica, una donna che spicca per originalità: “Siamo orgogliosi di te, ti guardiamo, stai serena, non ti colpevolizzare e cerca di essere forte. Tuo padre non l’hai visto per 15 anni, puoi resistere altri tre mesi. Stai andando benissimo”. Con un po’ di cinismo siamo costretti a far notare che sono passati solo 5 giorni dall’ingresso di Veronica nella Casa del GF15.