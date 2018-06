Andrea Damante e Giulia De Lellis incastrati da una foto

Dopo mesi senza alcuna foto assieme finalmente arriva lo scatto tanto atteso di una fan. Ed è subito pioggia di like su Instagram. Si tratta, per adesso, di un'indiscrezione che potrebbe trasformarsi in notizia. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati assieme? Sui social, dove entrambi sono fortissimi, sta circolando una foto che li ritrae assieme, scattata ad Anzio proprio ieri.

I due "ex" (chiamiamoli ancora così fino a conferme o smentite) non si esprimono dopo il colpo di coda alla storia d’amore, iniziata negli studi di Maria De Filippi e finita in modo burrascoso e improvviso qualche mese fa con una secca “Storia” su Instagram. I due gieffini vip hanno vissuto assieme per due anni a Verona (città natale di Damante) e dopo la fine della loro storia Giulia non ha voluto abbandonare quella città. Per diversi mesi (lo sappiamo da indiscrezioni), l'ex corteggiatrice di Damante è andata a vivere ad un centinaio di metri dalla casa del dj. Ma non l’ha mai incrociato. Nemmeno per errore. Fino a quando, pochi giorni fa, si sono rivisti ad Anzio. Ma cosa ci facevano assieme lì? C’è un’altra indiscrezione che siamo in grado di fornivi: la città del litorale romano è quella dove vive e lavora il parrucchiere di fiducia della coppia, Federico Lauri (conosciuto dalle star con il nome di "Federico Fashion style").

Pare che in questi giorni, Federico, sia tutto preso da un nuovo progetto lavorativo. È stato lui a chiamare i “Damellis” a raccolta nella sua villa di Anzio? Damante e Giulia, tra l’altro, condividono anche importanti progetti lavorativi legati al look, alle tendenze e mode. E ad Anzio la loro reunion potrebbe essere stata organizzata proprio per motivi professionali. Lauri è molto riservato e non si esprime sull’argomento, ma a molti fan della coppia (che seguono anche lui su Instagram) il dubbio è venuto: c’è veramente il suo zampino nell’incontro tra Giulia e Andrea? Il burrascoso addio potrebbe essere solo un ricordo. E i follower sono già pronti a gioire. Ovviamente sui social. A proposito: in questo caso come si dice: se sono rose fioriranno? Appunto.