Elisa Isoardi in crisi. E prega sui social

Cosa succede a Elisa Isoardi? La compagna di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, è in vacanza sulle sue montagne ma non sembra rilassata e felice al pensiero che a settembre condurrà il programma cult "La Prova del Cuoco" a cui Antonella Clerici ha detto addio tra le lacrime. Che Elisa stia vivendo un conflitto interiore e si stia dissociando dalle amorali politiche sull’immigrazione del fidanzato come Melania Trump sta facendo con il marito?

La Isoardi ha pubblicato su Instagram un selfie dove è molto triste, mentre alle sue spalle si vede un’effige religiosa. La foto è accompagnata da una preghiera alla Madonna, cara a Papa Francesco e soprattutto dedicata alle coppie in crisi: “Alla mamma di tutte le mamme... Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione, guarda il cumulo di 'nodi' che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine madre, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo "nodo" (nominarlo se possibile). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che m'impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria, che sciogli i nodi, prega per me”. Dunque, c’è qualcosa che affligge la Isoardi e ne offusca il ragionamento. Chissà se la svolta mistica e la passeggiata di 4-5 ore (roba da bombola di ossigeno) che la presentatrice ha annunciato su Instagram le è servita per schiarirsi le idee e capire da chi e da cosa vuole essere circondata.



Il post della conduttrice tv coincide con l’annuncio di Matteo Salvini di un imminente incontro con il Papa tuttavia il Vaticano ha smentito che sia in calendario un appuntamento.