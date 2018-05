Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati. Il loro amore, nato quando erano concorrenti all’Isola dei Famosi, si è fermato alla prima “bus stop”. A darne l’ufficialità è stata la bella ex naufraga prima su Instagram e poi ai microfoni di Novella 2000. Ma adesso Paola ha rilasciato un’intervista dettagliata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, in edicola domani.

Al settimanale di gossip ha dichiarato: “Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte. Quando è finita la mia storia con lui? Dovrei dire “Quando è iniziata?”. Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Io c’ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull’Isola. Poi tutto è cambiato. La prima sera dopo che sono uscita dall'Isola abbiamo dormito insieme in hotel. Sembrava bello, vero, lo era. Sono stata a Taranto da lui, ho conosciuto suo padre e lui è venuto a Vicenza da me. A sorpresa. Un pomeriggio di pioggia. Tutto insomma filava liscio”.

Secondo l’ex fidanzata di Matteo Gentili, attuale concorrente del Grande Fratello 15, la rottura è stata imprevista: “E’ successo tutto lo scorso 20 aprile. Dalla sera alla mattina... mi guarda in faccia e mi dice: “Forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente”. Io resto basita. Nel periodo della nostra frequentazione Francesco non ha mai sepolto del tutto i suoi fantasmi, il suo passato. Io questo l’ho sempre saputo. Ma lo vedevo sorridere insieme con me, non pensavo a nient’altro. Dicevo: “Passerà”. Oggi, dietro quelle sue frasi, riconosco che il suo passato ha avuto la meglio. Cecilia Rodriguez? Ci sono troppi elementi che, a mente lucida, mi portano a pensare come il dolore che lui ha provato, il tradimento pubblico, lo abbiamo segnato. Il dolore assume diverse forme (…). Mi ha chiesto tempo per riflettere, l’ho lasciato sereno. Poi al compleanno di Marco Ferri, nostro amico, l’ho rivisto. Mi avvicino per parlare e lui, secco, mi ha risposto: sto bene da solo”. La Di Benedetto rivela anche che fosse stato per lei avrebbe dato subito la notizia (si erano già lasciati quando è entrata nella Casa e ha parlato con Matteo, nda): “Fosse stato per me avrei detto su Instagram che era finita con Monte. Non ne potevo più di persone che scrivevano senza sapere, che parlavano e parlano ancora oggi senza sapere. Francesco mi ha detto: “Non diamo spiegazioni”. Io mi sono fidata. Ho sbagliato”.



Poche ore fa, Francesco Monte con Instagram Stories ha “bruciato” lo scoop di Chi confermando tutto: “Io e Paola non stiamo più insieme, le motivazioni restano private quindi vi chiedo di farvi bastare questo (…). Abbiamo mantenuto un rapporto civile e di rispetto reciproco”.