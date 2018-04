Loredana Lecciso contro Al Bano: "Romina mi ha infastidita"

Ha parlato Al Bano, ha fatto un post Romina Power e Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” per raccontare la sua verità: “Ho lasciato Cellino per un’operazione. Al Bano dice che non è finita per colpa di Romina? Punti di vista”. Intanto la Power su Instagram pubblica una foto emblematica: “Bullshit gossip”.

In merito alla rottura con Al Bano, la Lecciso sostiene: “Il fatto che sostenga che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista, anche il numero 6 se lo vedi al contrario è un 9. Credo alla sua buona fede, probabilmente non ha dato peso al fastidio che potevo provare per certe uscite di Romina, se avesse pensato che poteva ferirmi, l’avrebbe arginata”. La Lecciso ha anche spiegato perché ha lasciato la casa di famiglia a dicembre: “Dovevo fare un piccolo intervento già programmato e sono partita con due trolley per andare a Pavia da mio fratello. Su quella partenza, si sono creati dei malintesi e così sono rimasta lì. Ho mandato i miei figli con i nonni a Cellino in modo che trascorressero il Natale con il padre. Non ho mai detto di essermene andato per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita. Non mi sono mai opposta al fatto che Al Bano e Romina tornassero a lavorare insieme ma mi ha dato fastidio quando hanno superato certi limiti. Non è piacevole per i miei figli sentire in tv Romina che dice di essere innamorata di Al Bano, lancia un messaggio sbagliato. Ci sono state circostanze in cui mi sono sentita esclusa, come il matrimonio di Cristel. Sono stata invitata solo all’ultimo giorno da Al Bano. Non sarei andata ma la cosa mi ha fatto male”. L’ex compagna del cantante svela anche: “Sono stata la prima ad auspicare che formassimo tutti insieme una grande famiglia allargata ma ci sono state delle resistenze. Il futuro? Spero di recuperare un rapporto di stima con entrambi”.

Nel pomeriggio, a “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso ha rivelato che Loredana Lecciso non è andata a Pavia per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, ma per un’operazione di altra natura: “Io rispetto la sua privacy, se vorrà lo dirà lei”. E poche ore fa, sul suo profilo Instagram ufficiale, Romina Power ha postato la foto di una scritta trovata per strada: “Bullshit gossip”.

